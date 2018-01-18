«Беларусь научила меня защищаться». Модель-андрогин из Гомеля переехал в Питер и рассказал про свою новую жизнь.

Легко ли жить в белорусских реалиях, когда ты не такой, как все? Понятие «андрогинность» хоть и не новое в нашем лексиконе, но абсолютно чужое в нашей жизни. Постоянное внимание и критика со стороны чужих людей, не принимающих тебя тем, кто ты есть. Модель-андрогин Алексей Рожков из Гомеля сбежал в Питер и начал новую жизнь.





Леша Рожков родился в Гомеле, но в раннем возрасте переехал на воспитание к бабушкам и дедушкам в Добруш. Уже в детстве его легко путали с девочкой. Если в дошкольный период на этом не делали акценты, то уже в школе его внешность стала поводом для преследований, оскорблений и унижений. Особенно учитывая, что жил Леша в маленьком городке, где никуда не скрыться от стороннего внимания. Но именно благодаря этой «школе выживания», он научился выживать среди полного не принятия его как личности.





Сейчас Леша полностью осознал свою половую принадлежность, принял себя как мужчина, и не задумывается об операциях по смене пола. Да и эти вопросы давно себя исчерпали. Но будучи ребенком в возрасте до 7 лет о таких вещах совсем не задумываешься.

«Даже когда я был маленьким, у меня не было короткой стрижки. Волосы закрывали уши. Было много моментов, когда на улице мне говорили „Девочка, отдай лопатку“. В школе ко мне обращались как к мальчику, а вот на улице во мне видели только девочку. Я не понимал, почему так происходит. Не было ни книг, ни интернета, ни людей, которые бы мне это объяснили. Когда уже в подростковом периоде, особенно когда началось мода на эмо, все стали сидеть во „Вконтакте“, и постепенно в моей голове пришло понимание, что со мной происходит. Кто я и что я. Потому что когда я был маленький, я думал, что я девочка. Играл в куклы, постоянно общался с девочками. Я в том возрасте еще не знал, у кого какие „причиндалы“ есть. Не видел же голым никого».







Но, не смотря на то, что Леша хоть и признал свою гендерную принадлежность как мужчина, определенная феминность в нем есть до сих пор. Роскошные ухоженные волосы, длинна которых вызывает восторг и зависть подписчиков в интернете. А так же аккуратный маникюр, обновлять который Леша не забывает.

«Мне так комфортно. Это моя зона комфорта. Это как если бы человек потерял ногу и стал неполноценным, так и я. Убрать это все, и я начну чувствовать что со мной что-то не так, чего-то не хватает. Длинные волосы у меня были всегда, но такая длинна, которая есть сейчас, появилась у меня несколько лет назад. И это не предел. За волосами я ухаживаю, как и все, никаких особенных процедур не делаю. За ногтями, да, слежу. Вот они отрасли немного. Надо уже ехать освежить маникюр».







Леша вспоминает свою жизнь в Беларуси с улыбкой. О том, чтобы переехать в культурную столицу России, он стал задумывать сразу после школы. Поступив в гомельский колледж бытового обслуживания, он несколько раз ездил в Питер. Обратив внимание на то, как там выглядят люди, как они относятся ко всему, понял, что это как раз тот город, где вряд ли ему сделают замечание по поводу его внешности.

«Питерцы очень ленивые. Им просто лень реагировать на твою внешность. Здесь очень много „фриков“. Город очень большой, при этом свободный и толерантный. Конечно, у меня были случаи, когда на улице случался конфликт. Приходилось драться. Просто еще со школьной поры, когда меня провожали домой целой толпой, чтобы побить из-за внешности, я решил, что не нужно молчать. Нужно так же уходить в агрессию. Не нужно показывать свою слабость. Всегда нужно говорить свое мнение. Меня Беларусь научилась защищаться, отстаивать свои права. Но меня достают чаще всего только ребята в спортивных костюмах. Им, видимо, нужнее всего».







По словам Леши, буквально год назад прекратились преследования и открытые оскорбления его адрес. «Я мог идти по улице, а в след мне кричали „Смотри, какая дурочка идет“. Но все равно это не сравнится с тем, что я пережил, живя в Добруше. Сейчас, когда я приезжаю домой, стараюсь там даже не появляться. Снимаю квартиру в Гомеле».







Сейчас остались только подписчики в интернете, которые выступают скорее как «советчики» и эксперты, как правильно и лучше жить, чем преследователи, на что Леша всегда реагирует с улыбкой, но признается: стало надоедать, что люди постоянно интересуются его жизнью. Над ответом на вопрос о том, что будет через десять лет, Леша решил не задумываться. Но есть несколько целей, о которых он думает все чаще и чаще.

«Мечтаю заниматься недвижимостью. Я знаю, что нужно с чего-то начать. Хочу понять, как пройти путь от продажи квартир, до строительства. Собрать команду, влиться в тему. А еще домик возле моря. Переехать туда, где тепло. Может, даже волосы обрежу. Но это будет совсем другая история».





