Курьезный процесс. В Гомеле суд не признал право пенсионера распоряжаться собственным мусором

И обязал заключить договор с предприятием «Спецкоммунтранс» о вывозе отходов.

На самом деле, причиной недовольства гомельского пенсионера Александра Гриниха было его убеждение, что тарифы на вывоз мусора в Гомеле завышены. В связи с этим он и отказывался заключать договор с предприятием. Однако «Спецкоммунтранс» обратился с иском в суд, а гомельская судья Галина Черношей иск удовлетворила в полном объеме, сообщает Радио «Рацыя».

В результате пенсионеру придется и договор заключить, и от мусора, наконец, избавиться, и судебные издержки выплатить — 74 рубля.

В суде Александр Гриних указывал на то, что мусор — его собственность, и распоряжаться им он может так, как хочет: решит вывозить — будет вывозить, решит не вывозить — будет не вывозить, и уж, во всяком случае, совершенно необязательно делать это в принудительном порядке с помощью государственного «Спецкоммунтранса».

Однако судья, очевидно, посчитала, что Конституция с зафиксированным в ней правом неприкосновенности частной собственности — немного не об этом.

В свою очередь, гомельчанин Геннадий Подольницкий, присутствовавший на процессе, отметил, что в скором времени «Спецкоммунтранс» может столкнуться с аналогичным иском.

— Если раньше у нас был тариф 1 рубль на здание, то теперь на меня наложили 5 с чем-то рублей. Где его столько брать, чтобы наложить им столько мусора по их ценам, если у меня, за месяц, может, и пакета мусора не собирается в частном секторе, что-то идет на корм животным, что-то — на удобрение, — говорит житель Гомеля.

Гомельчане, недовольные «мусорными» тарифами, заявляют, что будут дальше бороться за пересмотр пунктов договоров и тарифов за вывоз мусора из частного сектора.