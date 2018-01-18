Гомельчанам предлагают выбрать птицу, которая станет брендом города

Птицы разные сидят, все щебечут, говорят. О чём же говорят в начале этого года гомельские птицы?

Да, конечно же, о выборе пернатого бренда города. Вот хорохорится домовый воробей, встретить которого можно прямо на улицах и остановках общественного транспорта. А вот «театральные» галки подают голос из-под крыши гомельского храма Мельпомены. Мухоловка-белошейка, представительница Красной книги, тоже не прочь победить в предстоящих выборах, как, впрочем, и все остальные представители орнитофауны нашего города.





Уже к 1 мая текущего года будет известно, кто из пернатых станет символом города над Сожем, а непосредственно сейчас Гомельское региональное отделение ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) при содействии городской газеты «Гомельские ведомости» обращается к общественности с просьбой по выдвижению своих пернатых кандидатов. Выбор птицы города в Беларуси уже превращается в добрую традицию. На данный момент имеют свой пернатый бренд Слуцк, Мядель, Миоры, Воложин. Пора и Гомелю принимать эстафету.





Итак, просто пишете письмо с указанием птицы, которую вы считаете наиболее достойной носить звание птицы города Гомеля, быть его символом, и отправляете на адрес редакции «Гомельских ведомостей» (246017, Гомель, проспект Ленина, 18). Активным пользователям интернета поучаствовать в данном предварительном опросе будет ещё проще — можно прислать письмо на электронный ящик ptushkagomel@rambler.ru, указав в сопроводительном тексте своего кандидата. Только одно условие — выборы кандидата ведутся среди птиц, живущих в естественной среде обитания. Поэтому лебеди-шипуны из центрального парка, к сожалению, в кандидаты не годятся. Также нельзя голосовать за домашнюю птицу: кур, мускусных уток, породистых гусей, индюшек и тому подобное.

По итогам вашего голосования на расширенном заседании совета Гомельского регионального отделения АПБ буден сформирован шорт-лист из трёх кандидатов, после чего будет проведён второй тур выборов. В общем, друзья, пишите письма! Каждый голос важен для нас.