velcom раздаст абонентам 25 телевизоров в честь объединения брендов

Телеком-оператор velcom объединил бренды фиксированного интернета. Отметить событие было решено ТВ-подарками для абонентов. Пользователи домашнего интернета получили возможность выиграть 25 больших телевизоров с годовой подпиской на пакет «Амедиатека» в цифровом ТВ voka.

Инициатива «velcom в ваш дом» продлится до конца января. Чтобы участвовать в игре, нужно зарегистрироваться на сайте game.velcom.by. Каких-то дополнительных требований и условий не предусмотрено — достаточно быть абонентом фиксированной сети velcom или успеть подключиться к ней до 31 января 2018 года.

В Гомельском регионе претендовать на призы могут действующие частные абоненты объединившихся провайдеров «Гарант», «Атлант Телеком» и «Телесеть». Телевизоры с подпиской на онлайн-кинотеатр разыграют среди пользователей домашнего интернета с подключением по технологии GPON, Ethernet или ADSL. Сотрудники компании velcom в игре участвовать не могут.

«velcom сегодня является не просто телеком-оператором, а поставщиком уникального контента и услуг. Поддерживая и развивая эту стратегию, мы подарим абонентам домашнего интернета SMART-телевизоры c годовой подпиской на „Амедиатеку“. Таким образом мы решили отметить знаковое событие по объединению компаний и переходу на единый бренд в сфере фиксированного интернета», — отметил заместитель генерального директора velcom по фиксированной связи и интеграции Антон Бладик. Победителей определят 5 февраля. На Youtube-канале будет вестись онлайн-трансляция процедуры случайного выбора счастливчиков.

Рекламная игра «velcom в ваш дом» проводится с 11.12.17 г. по 22.02.2018г. Подробности по тел. 150 и на game.velcom.by.