ГАИ Гомельской области бросила силы на выявление авто с тонировкой

С 15 по 21 января Госавтоинспекция Гомельской области усиливает контроль за эксплуатацией транспортных средств с неисправностями и условиями, при которых запрещено их участие в дорожном движении, в частности, на стеклах и (или) в оконных проемах которых установлены не предусмотренные конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные, а также с внешними видимыми наклейками (изображениями). Об этом abw.by сообщили в ГАИ Гомельской области.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение п.37 Приложения 4 к ПДД и пп.13 п.194 ПДД (запрещается участие в дорожном движении ТС с внешне видимыми наклейками (изображениями)) водитель будет привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.18.12 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до одной базовой величины. В случае повторного нарушения в течение года водитель будет привлечен к ответственности по ч.9 ст.18.12 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин.

«Автомобиль, стекла которого покрыты дополнительной пленкой, не предусмотренной заводом-изготовителем, несет опасность. Вероятность ДТП из-за ухудшения видимости в этом случае очень велика. Уважаемые водители, помните, что, садясь за руль автомобиля — источника повышенной опасности, вы в ответе не только за себя, но и за окружающих вас людей, а следовательно, ваше транспортное средство должно отвечать техническим требованиям в соответствии с Правилами дорожного движения», — отметили в ГАИ.