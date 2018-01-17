В Гомеле под лёд провалился рыбак

Сегодня утром в районе гребного канала недалеко от улицы Полевой под лёд провалился рыбак.

— Очевидцем происходящего стала работник 21 школы, которая поспешила на помощь пострадавшему, — сообщил специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин. — Она позвала других рыбаков и вместе они вытащили человека на берег.

Мы связались с Марией Федоренко, которая услышала крики: «Тону! На помощь!», когда шла домой по улице Полевой домой. По словам женщины, она пошла на голос и рядом с берегом на краю льда увидела мужчину. Вытянуть человека самой у неё не хватило сил, поэтому, стараясь удержать его на поверхности, стала звать на помощь рыбаков, которые расположились неподалёку. Подоспевшие мужчины вытянули пострадавшего на берег.

По предварительной информации рыбак от помощи работников скорой отказался, но есть основания полагать, что, учитывая самочувствие, к медикам ему всё же пришлось обратиться.