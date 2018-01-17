В гомельской милиции рассказали, какую водку, коньяк и виски чаще всего подделывают и как отличить суррогат

В прошлом году в области из незаконного оборота изъято около 21 тысячи литров алкогольных напитков и спиртосодержащей жидкости.

Правоохранители выявили и пресекли более 270 фактов незаконного хранения, транспортировки и реализации высокоградусных напитков. Контрафактная продукция поступает в Гомельскую область из России и стоит почти в два раза дешевле, чем официально производимая.

— Гражданам следует обратить внимание на водку «Белая береза», «Царская охота», «Облепиховая», «Триумф», виски «Джек Дениалс», «Джеймссон», коньяк «Хенесси» и «Лезгинка», — отметил начальник УБЭП УВД облисполкома Евгений Шуравин. — Зачастую указанная продукция является контрафактной.

К СВЕДЕНИЮ. На акцизной марке указываются сведения о другой продукции, также на бутылках отсутствуют даты розлива алкоголя, этикетки приклеены неровно, при сравнении нескольких бутылок одного наименования без труда можно установить, что в бутылках налито разное количество алкоголя, как процесс розлива в большинстве случаев производится вручную.

Также нельзя алкоголь продавать через Интернет. В социальных сетях под видом оригинальных напитков предлагается контрафакт, что подтверждено многочисленными задержаниями.

На сегодняшний день действующим законодательством гражданам разрешено хранение не для коммерческих целей алкогольных напитков без ограничений по их количеству. При этом, продукция не должна быть контрафактной.

Также разрешено перемещение по территории страны без ограничений по количеству алкогольных напитков, маркированных акцизными марками Беларуси. Запрещено перемещать более пяти литров алкогольной продукции без отечественных акцизных марок, перемещать и хранить более 5 литров спирта.

Евгений Шуравин напомнил об ответственности за незаконные перемещение, производство и хранение спиртосодержащей продукции. За правонарушение предусмотрен штрафа от десяти до ста базовых величин с конфискацией алкогольной продукции.

Недавно в одном из российских СМИ появилась информация от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. В ней прозвучало предупреждение о риске приобретения суррогатного алкоголя. Как отмечалось, на прилавках российских магазинов от 30 до 60% коньяка — фальсификат из белого спирта.