Российский лоукостер «Победа» выполнит первый перелет из Москвы в Гомель и обратно уже через месяц

Уже через месяц перелет из Москвы в Гомель и обратно выполнит российский лоукостер «Победа», сообщает телеканал ОНТ. Эта авиакомпания — дочка «Аэрофлота», базируется в московском аэропорту «Внуково». Совершает полеты по России, в страны СНГ и Европы.

Как сообщалось в начале января: аккредитацию на работу в Беларуси «Победа» получила в декабре и сейчас, уверены специалисты, может конкурировать с другими авиаперевозчиками на рынке. Не исключено, что цены на перелеты станут ниже. При этом стоит помнить, что у «Победы» своя тарифная политика — нередко пассажирам приходится переплачивать за багаж и внимательно следить за оформлением билетов через Интернет.

Еще один лоукостер ожидают на рынке Беларуси уже марте. Первый рейс Санкт-Петербург-Минск и обратно выполнит самолёт российской авиакомпании «Нордавиа».

Новость о первом рейсе пока не подтверждают ни авиакомпания «Победа», ни Национальный аэропорт Минск. Да и сам телеканал запутался: в заголовке новости сказано, что «Победа» прилетит в Минск, а в тексте — что из Москвы в Гомель; а в Минск прилетит самолет другой компании.