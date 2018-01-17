В Гомеле суд пересмотрел дело мужчины, избившего жену до полусмерти, буквально переломав ей все кости. Наказание ужесточили

Приговором суда Советского района г. Гомеля гражданин Г. осужден по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения), и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Последний признан виновным в том, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности устроил скандал с проживавшей с ним женщиной, которой в ходе ссоры нанес не менее 25 ударов руками и ногами по различным частям тела.

В результате примененного насилия потерпевшей причинены телесные повреждения в виде переломов костей носа, челюсти, ребер, множественных кровоподтеков, кровоизлияний, ушибленных ран и ссадин, проведена ампутация части ушной раковины.

Как показал обвиняемый, он прекратил наносить удары после того, как потерпевшая перестала оказывать сопротивление. Утром следующего дня она была обнаружена на полу в сарае, где ее оставил обвиняемый.

После изучения постановленного приговора, анализа данных о личности обвиняемого, конкретных обстоятельств бытового насилия прокурор пришел к выводу о том, что при назначенном чрезмерно мягком наказании, не связанном с фактической изоляцией Г. от общества, не будут достигнуты цели уголовной ответственности.

Суд не в полной мере учел те факты, что обвиняемый злоупотреблял спиртными напитками, отрицательно характеризовался по последнему месту работы, допускал прогулы, спустя пять месяцев после осуждения за угрозу убийством, высказанную в адрес потерпевшей, совершил в отношении ее новое умышленное преступление, не принял мер к выплате штрафа по предыдущему приговору в размере 920 рублей.

По апелляционному протесту прокурора Гомельской области судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда своим определением изменила приговор, назначив Г. 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.