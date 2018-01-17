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Где в Гомеле можно окунуться на Крещение Господне

  • 17 января 2018, 10:40
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Как сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома, на Крещение в областном центре будут организованы семь купелей:

  • На набережной Сожа в районе Киевского спуска;
  • На пляжной зоне слева от пешеходного моста через Сож (Центральный пляж);
  • На водоеме храма святого Архангела Михаила (Речицкий проспект, 34);
  • На озере рядом с храмом Преображения Господня (Каменщикова, 9);
  • На Новобелицком пляже (поворот направо сразу после Новобелицкого моста);
  • На водоеме в районе ул. Озерная (Железнодорожный район);
  • Спасательная станция «Западная» (урочище Шведская горка).

Рядом с вышеперечисленными купелями будут дежурить водолазы, бригады скорой медицинской помощи. В остальных местах крещенские купания запрещены. Как обещают синоптики сайта www.pogoda.by, 19 января в Гомеле ожидается до −2С.


Татьяна Заворотная, Гомельская правда
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Места: Гомель (21310)

Метки: Общество (28645)

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