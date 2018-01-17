Где в Гомеле можно окунуться на Крещение Господне
- 17 января 2018, 10:40
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Татьяна Заворотная, Гомельская правда
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