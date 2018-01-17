Родственники и друзья найденного повешенным во дворе школы 16-летнего парня не верят в суицид, уверены в убийстве

В ночь с 5 на 6 января на школьном дворе нашли тело выпускника гимназии. Согласно предварительной версии, произошедшее — самоубийство. Сразу было возбуждено уголовное дело уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Но спустя почти десять дней большинство его друзей и знакомых уверены: Влад — не самоубийца.

«Сильные новости» наши страничку погибшего в соцсетях, проанализировали активность на ней и пообщались с некоторыми из подростков, близко знавших Влада.





Последний раз онлайн юноша выходил 6 января. Скорей всего страничку посещали родные, ведь утром этого же дня его уже нашли повешенным на турниках во дворе гимназии, которую он закончил. Страничка все еще «живет». Друзья и знакомые, а так же коллеги и одноклассники до сих пор оставляют на стене послания, в надежде, что может быть, Влад их услышит. И пусть со стороны кажется, что это слова в пустоту, но для его друзей это последняя возможность с ним попрощаться.

Если сразу после его смерти, как можно судить по записям на стене, никто не верил, что это произошло, но никто не отрицал, что Влад мог уйти из жизни самостоятельно, то буквально пару дней назад начали появляться сообщения, что это не могло быть самоубийством. Друзья уверены — Влада убили.





У них есть основания полагать, что все это произошло из-за так называемых «разборок». Причиной стал любовный треугольник, в котором оказался молодой человек со своей девушкой.





«Пообщавшись с Владом незадолго до смерти, а потом с его друзьми и родителями, становится все яснее и яснее: это однозначно убийство......причем преднамеренное. Ему по телефону угрожали, типа повесят. Но Влад был ( и есть) НАСТОЯЩИЙ мужчина : не испугался и не струсил, а пошел поговорить. И там его убили. Если вы действительно считаете себя его друзьями, вы не допустите распространения о нем всякой чуши и гадости через интернет и где бы это не было вообще.» (орфография и пунктуация сохранены)





В анонимной беседе с другом Влада, «Сильным новостям» удалось узнать, что 4 января Влад получил угрозы по телефону от соперника, который ухаживал за его девушкой с конца декабря. Близкие Влада отрицают, что смерть наступила из-за повешения. Сначала молодого человека убили, а потом инсценировали его смерть. Кто именно мог бороться за руку и сердце возлюбленной Влада, друзья не знают. Но есть предположения, что это были представитель цыганской национальности, с которыми молодые люди общались в одной компании.





На данный момент идет следствие. Друзей Влада и его девушки вызывают в следственный комитет для дачи показаний.

«Сильные новости» будут следить за ходом расследования дела.