Эволюция в комфорте стирки и сушки от Electrolux

Я слышал, что многие выбирают стирально-сушильные машины. Какие плюсы у таких машин?

Скоро мы позабудем о развешивании белья на веревках, как забыли уже давно о стирке вручную. А прищепки станут не меньшим раритетом, чем стиральная доска. И причина тому – стирально-сушильные машины.

Стиральные машины с функцией сушки трудно назвать новинкой. Но в нашей стране они только начинают приобретать заслуженную популярность. Возможно, это связано с нашим стремлением к максимальному комфорту. А может быть с тем, что высушенное на «свежем» воздухе белье все меньше пахнет свежестью, и все больше - выхлопными газами. Так или иначе, но сегодня белорусам доступна машина, из которой можно достать вещь и… сразу надеть.

Это Electrolux EWW51476WD – стирально-сушильная машина с функцией освежения паром. Но начнем сначала – со стирки.

Стирка





Electrolux EWW51476WD стирает все: от больших и тяжелых одеял до деликатных тканей. Есть режим «Шерсть», используя который можно смело отправлять в барабан вещи с символом «только ручная стирка» на ярлычке. Максимальная загрузка – 7 кг – достаточная для большой семьи. Максимальная скорость отжима – 1400 оборотов.

Когда пользователь выбирает одну из программ стирки, машинка сама определяет время, температуру воды, интенсивность отжима. Но последние два параметра при необходимости можно изменить вручную: это удобно. Также белье можно только прополоскать или только отжать.

Отдельно хочется сказать о качестве стирки. Вы все еще считаете, что оно зависит от порошка? Тогда прочтите отзывы на стиральную машину Electrolux EWW51476WD в интернете! Владелицы этой модели в один голос утверждают, что такого чистого белья у них никогда раньше не было.

Сушка





Теперь о сушке. Ее длительность определяется не таймером (как во многих недорогих моделях), а датчиком остаточной влажности. Машина будет сушить, пока белье не достигнет нужного состояния. Оно никогда не останется влажным и не пересушится.

Система Dual Care позволяет не только стирать, но и сушить деликатные шерстяные вещи. В режиме «Сушка шерсти» процесс происходит при пониженной температуре. Так что любимый свитер не потеряет форму и не уменьшится до детского размера.

Но самый невероятный режим – «Стирка и сушка за 60 минут». Его оценят в семьях с маленькими детьми. Как только запас сухих штанишек подходит к концу, мама включает машинку Electrolux. И уже через час чистые и сухие вещи малыша готовы к использованию.

Конечно, загрузка 7 кг не распространяется на режимы сушки. Чтобы просушиться, вещам в барабане требуется больше пространства. Максимальная загрузка для этого процесса – 4 кг.

Освежение паром





Выделяет стирально-сушильную машину Electrolux EWW51476WD среди других моделей уникальная функция – «Освежение паром».

Вещь, которую носили в течение дня, может не иметь видимых загрязнений, но пахнуть потом и ощущаться как несвежая. Положите ее в машинку всего на 16 минут! Она останется сухой, но исчезнет неприятный запах и помятости, ткань станет мягкой и приятной на ощупь.

Используйте эту функцию перед глажкой: обработанные паром ткани гладить гораздо легче. А некоторые вещи после отпаривания достаточно повесить на плечики, чтобы они приобрели идеальный вид.

И еще некоторые «мелочи»





Хочется сказать о характеристиках модели, которые могут показаться не самыми важными. Но они делают использование машинки удобным и приятным.

Большой ЖК дисплей информирует о том, какой процесс происходит в машине, сколько времени осталось до окончания цикла. Он сообщит об ошибке, если, например, неплотно закрыт люк или не поступает вода.

Контроль дисбаланса. При неравномерном распределении вещей в барабане во время отжима стиральные машины сильно шумят, вибрируют и даже ломаются. Electrolux EWW51476WD самостоятельно следит за равномерным распределением белья. Для этого барабан в случае необходимости медленно вращается в обратную сторону.

Защита от детей блокирует кнопки на панели управления и не позволит маленьким «помощникам» самостоятельно изменить программу. Естественно, блокировка не распространяется на кнопку сети.

Отсрочка старта позволяет загрузить вещи в машину и запрограммировать включение на нужное время. Это может быть, в том числе, и время, когда Вас не будет дома. С защитой от протечек нет необходимости постоянно контролировать процесс стирки.

Регулируемые ножки обеспечивают устойчивость машинки даже на неровном полу.

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