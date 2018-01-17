Эволюция в комфорте стирки и сушки от Electrolux

Я слышал, что многие
выбирают стирально-сушильные машины. Какие плюсы у таких машин?
Скоро мы позабудем о развешивании белья на веревках, как
забыли уже давно о стирке вручную. А прищепки станут не меньшим раритетом, чем
стиральная доска. И причина тому – стирально-сушильные машины.
Стиральные
машины с функцией сушки трудно назвать новинкой. Но в нашей стране они
только начинают приобретать заслуженную популярность. Возможно, это связано с
нашим стремлением к максимальному комфорту. А может быть с тем, что высушенное
на «свежем» воздухе белье все меньше пахнет свежестью, и все больше - выхлопными газами. Так или иначе, но сегодня
белорусам доступна машина, из которой можно достать вещь и… сразу надеть.
Это Electrolux EWW51476WD – стирально-сушильная машина с
функцией освежения паром. Но начнем сначала – со стирки.
Стирка
Electrolux EWW51476WD стирает все: от больших и тяжелых
одеял до деликатных тканей. Есть режим «Шерсть», используя который можно смело
отправлять в барабан вещи с символом «только ручная стирка» на ярлычке.
Максимальная загрузка – 7 кг – достаточная для большой семьи. Максимальная
скорость отжима – 1400 оборотов.
Когда пользователь выбирает одну из программ стирки, машинка
сама определяет время, температуру воды, интенсивность отжима. Но последние два
параметра при необходимости можно изменить вручную: это удобно. Также белье
можно только прополоскать или только отжать.
Отдельно хочется сказать о качестве стирки. Вы все еще
считаете, что оно зависит от порошка? Тогда прочтите отзывы на стиральную
машину Electrolux EWW51476WD в интернете! Владелицы этой
модели в один голос утверждают, что такого чистого белья у них никогда раньше
не было.
Сушка
Теперь о сушке. Ее длительность определяется не таймером
(как во многих недорогих моделях), а датчиком остаточной влажности. Машина
будет сушить, пока белье не достигнет нужного состояния. Оно никогда не
останется влажным и не пересушится.
Система Dual Care позволяет не только стирать, но и сушить деликатные
шерстяные вещи. В режиме «Сушка шерсти» процесс происходит при пониженной
температуре. Так что любимый свитер не потеряет форму и не уменьшится до
детского размера.
Но самый невероятный режим – «Стирка и сушка за 60 минут».
Его оценят в семьях с маленькими детьми. Как только запас сухих штанишек
подходит к концу, мама включает машинку Electrolux. И уже через час чистые и сухие вещи малыша готовы к
использованию.
Конечно, загрузка 7 кг не распространяется на режимы сушки.
Чтобы просушиться, вещам в барабане требуется больше пространства. Максимальная
загрузка для этого процесса – 4 кг.
Освежение паром
Выделяет стирально-сушильную
машину Electrolux EWW51476WD среди других моделей
уникальная функция – «Освежение паром».
Вещь, которую носили в течение дня, может не иметь видимых
загрязнений, но пахнуть потом и ощущаться как несвежая. Положите ее в машинку
всего на 16 минут! Она останется сухой, но исчезнет неприятный запах и
помятости, ткань станет мягкой и приятной на ощупь.
Используйте эту функцию перед глажкой: обработанные паром
ткани гладить гораздо легче. А некоторые вещи после отпаривания достаточно
повесить на плечики, чтобы они приобрели идеальный вид.
И еще некоторые «мелочи»
Хочется сказать о характеристиках модели, которые могут показаться
не самыми важными. Но они делают использование машинки удобным и приятным.
Большой ЖК дисплей
информирует о том, какой процесс происходит в машине, сколько времени осталось
до окончания цикла. Он сообщит об ошибке, если, например, неплотно закрыт люк или
не поступает вода.
Контроль дисбаланса.
При неравномерном распределении вещей в барабане во время отжима стиральные
машины сильно шумят, вибрируют и даже ломаются.
Electrolux EWW51476WD самостоятельно следит
за равномерным распределением белья. Для этого барабан в случае необходимости
медленно вращается в обратную сторону.
Защита от детей
блокирует кнопки на панели управления и не позволит маленьким «помощникам»
самостоятельно изменить программу. Естественно, блокировка не распространяется
на кнопку сети.
Отсрочка старта
позволяет загрузить вещи в машину и запрограммировать включение на нужное
время. Это может быть, в том числе, и время, когда Вас не будет дома. С защитой от протечек нет необходимости постоянно
контролировать процесс стирки.
Регулируемые ножки
обеспечивают устойчивость машинки даже на неровном полу.
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