В полночь под Гомелем гаишники помогли четырем женщинам и двум детям, автомобиль которых заглох на трассе

Вчера в 23.45 на трассе М-5 «Минск-Гомель» заглох Volkswagen. 36-летняя водитель, три женщины и двое детей оказались среди ночи вдали от дома на пустынной трассе.

Помощь пришла от сотрудников ГАИ: они быстро отреагировали на звонок и прибыли на место. Пока замерзшие дети и женщины отогревались в служебной машине, их автомобиль отремонтировали, сообщила официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Однако и на этом помощь гаишников не закончилась: они помогли женщинам и детям добраться до дома.