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В полночь под Гомелем гаишники помогли четырем женщинам и двум детям, автомобиль которых заглох на трассе

  • 16 января 2018, 18:41
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Вчера в 23.45 на трассе М-5 «Минск-Гомель» заглох Volkswagen. 36-летняя водитель, три женщины и двое детей оказались среди ночи вдали от дома на пустынной трассе.

Помощь пришла от сотрудников ГАИ: они быстро отреагировали на звонок и прибыли на место. Пока замерзшие дети и женщины отогревались в служебной машине, их автомобиль отремонтировали, сообщила официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Однако и на этом помощь гаишников не закончилась: они помогли женщинам и детям добраться до дома.


gomel.today
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Места: Гомель (21303)

Метки: Общество (28632)

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