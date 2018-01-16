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В «Алми» на Мазурова покупатель напал с ножом на других посетителей

  • 16 января 2018, 15:41
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На сработавшую кнопку в супермаркете «Алми» на улице Мазурова выехал наряд милиции группы задержания Центрального отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. На месте выяснилось, что мужчина 1970 года рождения в состоянии алкогольного опьянения достал нож и набросился на проходящих рядом троих мужчин. Одному из них испортил верхнюю одежду, другого травмировал в области ягодицы. Нападавшего задержала охрана торгового объекта.

 В супермаркете был задержан гражданин, который из хулиганских побуждений ножом травмировал покупателя магазина, — рассказал старший инспектор Центрального отдела охраны Александр Комаров. — На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, и потерпевший был госпитализирован.Задержанного доставили в Центральный ОВД для дальнейшего разбирательства.

По данному факту Следственным комитетом г.Гомеля возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.339 УК Республики Беларусь (особо злостное хулиганство с применением предмета опасного для жизни и здоровья).


Дарья Стрельченко, Гомельские ведомости
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Метки: Криминал (9178), Главное (5604)

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