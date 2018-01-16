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Гомельчан просят оплатить «коммуналку» до 25 января

  • 16 января 2018, 14:14
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В областном центре создано новое предприятие по приёму жилищно-коммунальных платежей — Расчётно-справочный центр Гомеля. В ближайшее время все базы КЖРЭУПов будут объединены в одну, сообщает городской журнал «Белка».

Перевод расчётов «в одни руки» позволит не отвлекать коммунальников от их прямых обязанностей — оказывать качественные услуги потребителям жилищно-коммунальных услуг.

Объединение баз данных начнётся 26 января и потребует времени для отладки программного обеспечения, поэтому гомельчан просят заплатить по счетам до 25 января. После указанной даты платежи временно приниматься не будут даже у пользователей интернет-банкинга. Просрочившим же оплату автоматически начислят пеню.

В Гомельском городском ЖКХ попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и войти в положение коммунальников.


Белка
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