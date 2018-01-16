В Гомель с новым альбомом приедут участники «Евровидения-2017» от Беларуси — группа NaviBand
16 января 2018, 13:22
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NaviBand — финалисты конкурса «Евровидение-2017» в Киеве, лауреаты Национальной музыкальной премии «Лира» в номинации «Лучшая песня на белорусском языке» за песню «Гісторыя майго жыцця» (2016), обладатели Гран-при конкурса «Басовiшча-2015».
«Мы очень вдохновились всеми событиями, которые произошли с нами за последние полгода, это большое количество концертов, поездок и, конечно, конкурс „Евровидение“, после которого мы почувствовали большую поддержку людей из Беларуси и других стран. Большинство песен в альбоме написаны в результате небольшого творческого эксперимента — сразу после Киева мы всей группой уехали на неделю в деревню, 300 км. от Минска, где полностью изолировались от внешнего мира, вдохновлялись природой, музицировали. Так и родился новый, полностью белорусскоязычный альбом „Адной дарогай“, который уже доступен к покупке и прослушиванию на всех цифровых площадках», — рассказывают Ксюша и Артем.
Концерт-презентация нового альбома состоится 14 февраля в ОКЦ (ул. Ланге, 17)
Билеты можно приобрести:
— ОКЦ (каб. 159) +37544 753-79-41, касса ГЦК (75-07-02)
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