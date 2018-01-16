Гомельский проект «Городские собрания ГДФ» получил престижную награду в общественном секторе — премию «Зрабiлi»

Инициатива «Городские собрания ГДФ», учрежденная «Центром регионального развития ГДФ» как площадка для решения городских проблем совместно обществом и властью, всего на второй год существования стала номинантом одной престижной общественной премии и победителем в другой.

2017 год стал значимым для гомельского проекта. Городские собрания ГДФ дважды были номинированы на премии, проводимые в третьем секторе. Ассамблея НДА рассматривала инициативу как лучшее региональное событие, а Офис европейской экспертизы и коммуникации совместно с журналами 34mag.net и citydog.by как проект, который стоит распространять.





13 января 2018 года состоялась награждение лучших инициатив по развитию сообществ «Зрабiлi». На церемонии собралось около 80 человек из разных уголков страны, чтобы услышать слова благодарности, обменяться опытом и впечатлениями, получить заслуженные награды. Организаторы познакомили активистов, дали приветственное слово представителю посольства Великобритании и заявили о 6 номинациях: «Событие года», «Креативное решение проблемы», «Канал в социальных сетях», «Низовая инициатива года», «Толчок („штуршок“) года» и «Проект, который стоит мультиплицировать». Жюри состояло из приглашенных экспертов, победителей предыдущего конкурса и организаторов.





«Городские собрания ГДФ» получили премию в последней номинации. Авторитетное жюри посчитало, что инициативу ГДФ стоит распространять и в другие регионы страны.

По словам Яны Устиненко, координатора проекта, премия стала не только приятным событием, но и признанием инициативы, ее значимости для гомельчан и сектора в целом.

«Городские собрания ГДФ — молодой проект, ему всего 2 года. Однако он успел себя зарекомендовать как отличную площадку для обсуждения проблем, которые стоят перед Гомелем. Технология проведения наших встреч действительно работает и ее можно, даже нужно распространять», — прокомментировала Яна Устиненко.

Директор Учреждения «Центр регионального развития ГДФ» и автор идеи проекта, Петр Кузнецов, в свою очередь отметил: «Развивая наши Городские собрания, мы все время стремимся к тому, чтобы в решении городских проблем приняли участие все заинтересованные стороны — и люди, и организации, и общественные, и государственные. На собраниях встречаются гомельчане, которые обсуждают проблемы, предлагают пути решения, полученные мнения мы передаем властям, те, как правило, реагируют — и письменными ответами, и практическими действиями. Проект еще очень молодой и только занимает свое место в жизни города, но и результаты уже есть. Награждение в этой номинации рассматриваем как достойное признание. Ведь, известно: большое видится на расстоянии

В 2018 году у нас много планов по совершенствованию инициативы. Как минимум, добавится экспертная работа, чтобы проблемы обсуждались, а предложения формулировались на должном уровне. Есть еще идеи по более прогрессивным формам освещения Городских собраний. Скоро гомельчане смогут это все увидеть».



