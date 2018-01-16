Украинец на гомельской таможне пытался выдать марихуану за средство от геморроя

Наркотическое средство в машине обнаружила служебная собака и подала сигнал сотрудникам ГТК.

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Украины, который пытался провезти в Беларусь марихуану, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Новая Гута», через который ехал украинец на Toyota RAV4. Служебная собака при проведении таможенного контроля подала сигнал о том, что в кроссовере может находиться наркотик.

Сотрудники таможни обнаружили в нише подлокотника автомобиля металлическую баночку с сухим веществом зеленого цвета. Сам водитель объяснил, что это почечуйная трава. Это растение используют в том числе для лечения геморроя.

Специалисты ГКСЭ изучили вещество и вынесли свой вердикт — в банке оказалось более 12 граммов марихуаны — опасного наркотического средства. Теперь гражданина Украины ждет наказание за незаконное хранение и перевозку наркотиков.