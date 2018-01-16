СМИ: Банда несовершеннолетних гомельчан, обливавших горожан «зеленкой», — «охотники на геев»

Вчера стало известно, что прокуратура Гомельской области передала в суд дело 11-ти молодых гомельчан, только один из которых совершеннолетний.
Сообщалось, что подростки встречались на остановках общественного транспорта с жителями Гомеля, после чего удалялись в уединенные места, где издевались над своими жертвами. В частности, угрожали выложить в Интернет нежелательную для них информацию, обливали зеленкой, одной из жертв выбрили на голове полоску.
Однако с чего юношам взбрело в голову таким образом коротать свой досуг, в официальных сообщениях правоохранительных органов не говорилось.
Сегодня газета «Наша Ніва» передала подробности дела.
Вся эта группа молодых и перспективных людей — из тех, кого в Интернете называют «охотниками на геев». С будущими жертвами отроки знакомились в социальных сетях, где приманивали возможным интимом и назначали встречу. Интересно то, что во всех случаях они сами проявляли инициативу к знакомству, то есть, фактически, провоцировали.
Далее все происходило по описанной выше схеме.
В деле фигурирует несколько эпизодов, известно о трех жертвах, молодых людях от 22 до 30 лет. Примечательно, что сами они в милицию не обращались — правоохранители взялись за банду после того, как им стало известно о ней из других источников.
Подозреваемые, по большей своей части — образчики истинной моральности и духовности. Некоторые из них учатся в ПТУ, некоторые — нигде. Кроме описанных эпизодов, отдельные фигуранты также обвиняются в грабежах, кражах и распространении порнографических материалов в Интернете.
Действия же обвиняемых по делу с «зеленкой» квалифицированы как злостное и особо злостное хулиганство. Максимальные наказания по этим статьям — 6 и 10 лет тюрьмы соответственно.
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