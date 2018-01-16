Какие образовательные курсы выбирали Гомельчане в 2017 году

Учиться сегодня — это модно. Это касается и дополнительного образования. Цели у всех разные — от знания иностранного языка для себя до освоения новой профессии, — но за их достижением все больше людей приходят на курсы.

Специалисты онлайн-платформы по бронированию образовательных программ по всему миру BookYourStudy подвели итоги 2017 года и рассказали, какие курсы были наиболее популярны у белорусов. В Гомеле это оказались курсы английского языка, курсы польского и других иностранных языков, курсы парикмахеров, курсы фотографии, курсы фитнес-тренеров и курсы IT.





Изучать английский язык часто отправлялись в школу «EnglishPapa». Здесь практикуют коммуникативный подход в обучении, когда основные языковые навыки прорабатываются в ходе общения на приближенные к реальности темы. А в свободное время можно посещать постоянно действующие клубы: кинопросмотры на английском языке с субтитрами и разговорный клуб. Все это помогает преодолевать языковой барьер и больше общаться с единомышленниками.





Курсы фитнес-тренеров многих заинтересовали в Институте фитнеса. Здесь есть возможность стать персональным фитнес-тренером или тренером групповых программ по разным спортивным направлениям. Такая профессия — беспроигрышный вариант для тех, кто уже увлекается спортом и хотел бы уделять ему больше времени. Также Институт предлагает сопутствующие специализации: спортивный массаж и диетологию.





Что же касается курсов парикмахерского искусства и IT, в Гомеле самым популярным образовательным центром стал «Лидер». Такие результаты объясняются и качеством предоставляемых услуг, и тем, что сюда периодически поступают заявки от работодателей. Еще один показатель известности «Лидера» — аккредитации и премии: ICEF Agent, «Выбор года», «Брэнд года», «Лидер года», «Народная марка» и «Лучшие товары Беларуси».





Образовательный центр «Лидер» уже более 18 лет помогает получить современные и востребованные профессии. Здесь можно пройти разнообразные программы в 27 городах Беларуси или учиться онлайн в любом месте и в любое время. Школа IT, Школа красоты, профессиональное обучение — и это только часть предлагаемых направлений.





Программа курсов в «Лидере» составляется таким образом, чтобы соотношение теории и практики было оптимальным для конкретного направления. Для одних курсов центр пользуется своей базой, для других — начинает сотрудничать с местными компаниями. В Гомеле курсы парикмахеров проходят в собственной учебной парикмахерской, а на практические занятия курсов логистики слушателей приглашают в «Интегрити групп». И самые активные и заинтересованные студенты после окончания курсов могут получить предложение о работе.

Для лучшей отработки полученных навыков на практические занятия по парикмахерскому искусству, депиляции, маникюру и педикюру приглашаются модели. Им услуга будет оказана бесплатно, а за процессом будет наблюдать преподаватель, который сможет подсказывать и помогать студенту при необходимости. Для того чтобы посетить курсы в качестве модели, нужно зарегистрироваться на сайте через онлайн-консультанта.

Высокое качество образования достигается путем установления партнерской модели сотрудничества с преподавателями: их зарплата зависит от удовлетворенности слушателей. Оценку курсу и преподавателю также дают сами студенты: после окончания программы производится обзвон выпускников курса, и рекомендации учитываются в дальнейшей работе центра. От этих отзывов зависит и то, с кем из преподавателей придется попрощаться, а кто возьмет следующую группу. Таким образом, обучают слушателей только те, кто уже заслужил доверие и показал свой профессионализм в деле. За 18 лет работы «Лидера» сформировалась отличная команда преподавателей, которым слушатели ставят высокие оценки, а после рекомендуют курсы своим друзьям.

По желанию выпускники курсов оставляют свои данные в кадровом агентстве «Лидера». И при наличии подходящей вакансии или подходящего кандидата можно быстро связаться с нужным человеком и назначить собеседование. Некоторые выпускники центра начинают собственный бизнес и с удовольствием рассказывают о своем пути, делятся историями успеха.

Группы с разным графиком обучения в «Лидере» формируются постоянно, вы можете ознакомиться с расписанием курсов в Гомеле на сайте. А в честь получения премий народного признания образовательный центр дарит скидку 20% на все курсы. О продолжительности программ, ценах и др. вы можете узнать по телефону +375 (29 / 44 / 25) 7-352-352 или на онлайн-платформе BookYourStudy.