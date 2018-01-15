После празднования старого Нового года гомельчанин уснул на обочине, от замерзания его спас милиционер

Вчера днем недалеко от деревни Красное на обочине уснул 42-летний гомельчанин. Сон в морозный день мог иметь трагические последствия, однако мужчине повезло — его персона заинтересовала милиционера.

В тот день милиционер ехал на служебном автомобиле, когда его внимание привлекло темное пятно возле дороги. Просыпаться пьяный мужчина не собирался, реагировал вяло да и связную речь вытащить из него не удалось.

Выяснилось, что безработный мужчина, удачно встретив старый Новый год, отправился домой пешком. Однако по пути его сморил сон, и даже −9°C не стало преградой.

Разумеется, оставлять мужчину досматривать сновидения никто не стал, но и в отделение не повез. Гомельчанину достался новогодний подарок от милиционера: его с ветерком на служебной машине довезли до самого дома.