В Гомеле будут судить хулиганов, обливавших горожан зеленкой

Прокуратура Гомельской области направила в суд Центрального района Гомеля уголовное дело о преступлениях несовершеннолетних против чужой собственности, общественных порядка и нравственности, сообщили БелТА в Генпрокуратуре.
Как установлено управлением Следственного комитета по Гомельской области, молодые люди посредством переписки в соцсетях предлагали определенным жителям Гомеля встретиться на остановках общественного транспорта или рядом с рынком. Затем они окружали потенциальную жертву, под угрозой применения насилия отводили в места, где их противоправным действиям не могли бы помешать третьи лица. Обвиняемые высказывали в адрес потерпевших дискредитирующие их сведения, которые те желали бы сохранить в тайне, угрозы применения насилия.
Одному потерпевшему после оскорблений и нанесения побоев частично обрили голову и облили ее спиртовым раствором бриллиантовой зелени (зеленкой), другому — налили этот раствор на руки и заставили нанести на лицо.
Действия обвиняемых квалифицированы как злостное и особо злостное хулиганство. Отдельным участникам группы также инкриминированы кражи, грабежи, вымогательства, распространение порнографических материалов и изображений с использованием интернета.
Самое обсуждаемое
«От страха описялись». В Хойниках милиция избила родителей на глазах детей
Белорусские туристы приехали в Украину с георгиевской лентой на авто. Их судили и дали максимальный штраф
В Гомеле Opel Zafira на закруглении дороги вылетел в столб
Отец умершего в роддоме Миши собирается выйти на протест
В Гомеле построят возможно самый дорогой туалет Беларуси. Начальная цена тендера 750 000 долларов
Около 150 гомельчан собрались, чтобы задать вопросы сотрудникам прокуратуры о смертельном ДТП возле «Универмага», а те не пришли
В Минске в торговом центре девушка нашла 30$, на нее завели уголовное дело