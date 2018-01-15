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В Гомеле будут судить хулиганов, обливавших горожан зеленкой

  • 15 января 2018, 17:11
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Прокуратура Гомельской области направила в суд Центрального района Гомеля уголовное дело о преступлениях несовершеннолетних против чужой собственности, общественных порядка и нравственности, сообщили БелТА в Генпрокуратуре.

Как установлено управлением Следственного комитета по Гомельской области, молодые люди посредством переписки в соцсетях предлагали определенным жителям Гомеля встретиться на остановках общественного транспорта или рядом с рынком. Затем они окружали потенциальную жертву, под угрозой применения насилия отводили в места, где их противоправным действиям не могли бы помешать третьи лица. Обвиняемые высказывали в адрес потерпевших дискредитирующие их сведения, которые те желали бы сохранить в тайне, угрозы применения насилия.

Одному потерпевшему после оскорблений и нанесения побоев частично обрили голову и облили ее спиртовым раствором бриллиантовой зелени (зеленкой), другому — налили этот раствор на руки и заставили нанести на лицо.

Действия обвиняемых квалифицированы как злостное и особо злостное хулиганство. Отдельным участникам группы также инкриминированы кражи, грабежи, вымогательства, распространение порнографических материалов и изображений с использованием интернета.


БелТА
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Места: Гомель (21293)

Метки: Криминал (9169)

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