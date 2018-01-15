Гомельчанин на авто сбил девушку и скрылся, а узнав, что его ищут, пришел сдаваться в ГАИ

1 января в 22.50 из дома в Буда-Кошелевскую больницу была доставлена 21-летняя девушка. Она рассказала врачам, а потом и сотрудникам ГАИ о том, что около 17.20 неустановленный водитель на легковом авто серебристого цвета, двигаясь по автодороге подъезд к Гомелю от автодороги «Витебск — Гомель — граница Украины» на пешеходном переходе вблизи р. п. Большевик сбил ее.

Сразу же сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновника аварии. Искали свидетелей, отрабатывали все автомобили серебристого цвета из близлежащих населенных пунктов. И результат не заставил себя ждать.

Услышав от знакомых о том, что сотрудники ГАИ разыскивают водителя на серебристом авто, который совершил ДТП и скрылся, 47-летний гомельчанин узнал себя и сам пришел к сотрудникам ГАИ и рассказал о случившемся.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, которая и установит все обстоятельства совершения ДТП.

— Безразличие водителей, которые оставляют место происшествие, часто стоит самого дорогого — человеческой жизни. Ведь чем скорее пострадавшему оказывается медицинская помощь, тем больше у него есть шансов остаться в живых, — поясняет инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко. — «Таких» водителей не пугает административная и уголовная ответственность за оставление места ДТП. Съездом с места происшествия они лишь усугубляют свою вину. Ответить за содеянное рано или поздно все равно придется.