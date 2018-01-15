Окнаград 15/01 - 31/01:
ТРИВИЖН 14/01 (20:00) - 21/01:

Гомельчанин на авто сбил девушку и скрылся, а узнав, что его ищут, пришел сдаваться в ГАИ

  • 15 января 2018, 14:23
  • 3622
  • 0



1 января в 22.50 из дома в Буда-Кошелевскую больницу была доставлена 21-летняя девушка. Она рассказала врачам, а потом и сотрудникам ГАИ о том, что около 17.20 неустановленный водитель на легковом авто серебристого цвета, двигаясь по автодороге подъезд к Гомелю от автодороги «Витебск — Гомель — граница Украины» на пешеходном переходе вблизи р. п. Большевик сбил ее.

Сразу же сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновника аварии. Искали свидетелей, отрабатывали все автомобили серебристого цвета из близлежащих населенных пунктов. И результат не заставил себя ждать.

Услышав от знакомых о том, что сотрудники ГАИ разыскивают водителя на серебристом авто, который совершил ДТП и скрылся, 47-летний гомельчанин узнал себя и сам пришел к сотрудникам ГАИ и рассказал о случившемся.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, которая и установит все обстоятельства совершения ДТП.

 Безразличие водителей, которые оставляют место происшествие, часто стоит самого дорогого — человеческой жизни. Ведь чем скорее пострадавшему оказывается медицинская помощь, тем больше у него есть шансов остаться в живых, — поясняет инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко. — «Таких» водителей не пугает административная и уголовная ответственность за оставление места ДТП. Съездом с места происшествия они лишь усугубляют свою вину. Ответить за содеянное рано или поздно все равно придется.


Вечерний Гомель
ИПМ 15/01 - 17/01:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21293), Большевик (30)

Метки: Авто (4830), Происшествия (11501)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 15/01 - 16/01:

Самое читаемое