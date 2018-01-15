Россиянин получил 16 лет за разбой и покушение на убийство продавца спортивных мотоциклов

В Гомеле сегодня вынесли приговор гражданину России, который летом вместе с сообщником напал на продавца дорогостоящего мотоцикла. Преступники избили парня до полусмерти и похитили два спортивных байка.

Разбойное нападение было совершено в деревне Романовичи Гомельского района. Из Курской области сюда приехали два молодых человека. Перед этим они нашли в Интернете объявление о продаже мотоцикла Suzuki за 4900 долларов. Продажей занимался племянник хозяина — 22-летний Дмитрий, с которым созвонились лжепокупатели. На встречу с ними гомельчанин приехал на собственном скоростном байке Yamaha.

Во время показа техники россияне, улучив подходящий момент, атаковали парня.

— Я почувствовал одновременно два удара — в шею и в ноги, — так в зале суда описывал нападение потерпевший. — Я упал на спину и потом помню только две секунды: захват тела сверху, удар и все...

Злоумышленники использовали молоток с резиновым бойком, который взяли в том же гараже. Удары наносили в голову. Избив парня до потери сознания, разбойники вскочили на мотоциклы и уехали, рассчитывая пересечь находящуюся неподалеку границу с Россией.

Однако на трассе в Добрушском районе их заметил наряд ГАИ. Одного из подозреваемых удалось задержать. Им оказался 23-летний житель города Курчатов Курской области. По завершению следствия он предстал перед судом.

Сегодня был оглашен приговор. Судебной коллегией молодой человек признан виновным в покушении на убийство, сопряженном с разбоем, совершенные группой лиц. В виде наказания ему назначено 16 лет лишения свободы.