Происшествие случилось вчера поздно вечером.

Вчера, 14 января, около половины двенадцатого ночи на железнодорожном переезде в Клинцах автомобиль «КамАЗ» столкнулся с грузовым поездом «Брянск — Гомель».

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели.

Всего было привлечено 15 человек и восемь единиц техники. Информация о пострадавших не сообщается.

Задержки в движении поездов нет.