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В Клинцах на переезде грузовой поезд «Брянск — Гомель» раздавил КамАЗ

  • 15 января 2018, 12:15
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Происшествие случилось вчера поздно вечером.

Вчера, 14 января, около половины двенадцатого ночи на железнодорожном переезде в Клинцах автомобиль «КамАЗ» столкнулся с грузовым поездом «Брянск — Гомель».

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели.

Всего было привлечено 15 человек и восемь единиц техники. Информация о пострадавших не сообщается.

Задержки в движении поездов нет.


bryansktoday.ru
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Места: Гомель (21293), Брянск (58), Клинцы (9)

Метки: Авто (4830), Происшествия (11501)

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