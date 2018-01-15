Где в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

№
п/п
Дата
Время
Дорога
Км.,
контролируемое направление
1
15.01.2018
07.00-20.00
Р-150
4км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
Подъезд к г. Гомель от М-8
5 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
2
16.01.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Б.Хмельницкого
В районе д. 120
(2 направления)
М-5
291км.
(на Гомель)
291км.
(на Минск)
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
Подъезд к г. Гомель от М-8
36км.
(2 направления)
3
17.01.2018
07.00-20.00
Р-82
83км.
(2 направления)
Подъезд к г. Гомель от М-8
5км.
(2 направления)
Р-43
177км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
4
18.01.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
Р-150
4 км.
(2 направления)
М-5
200 км.
(на Гомель)
200 км.
(на Минск)
5
19.01.2018
07.00-20.00
г.Гомель,пр-т Речицкий
В районе д. 91(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
Подъезд к г. Гомель от М-8
36 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
6
20.01.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
М-5
291км.
(на Гомель)
291км.
(на Минск)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
Р-150
4 км.
(2 направления)
7
21.01.2018
07.00-20.00
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
Подъезд к г. Гомель от М-8
36 км.
(2 направления)
г.Гомель,пр-т Речицкий
В районе д. 91(2 направления)
г.Гомель
ул.Хатаевича
В районе д. 3
(2 направления)
8
22.01.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Б.Хмельницкого
В районе д. 120
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-5
291км.
(на Гомель)
291км.
(на Минск)
Р-150
4км.
(2 направления)
9
23.01.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
Подъезд к г. Гомель от М-8
5км.
(2 направления)
г.Гомель
ул.Хатаевича
В районе д. 3
(2 направления)
10
24.01.2018
07.00-20.00
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
М-5
200 км.
(на Гомель)
200 км.
(на Минск)
г.Гомель,
ул. Б.Хмельницкого
В районе д. 120
(2 направления)
Подъезд к г. Гомель от М-8
36 км.
(2 направления)
11
25.01.2018
07.00-20.00
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
Подъезд к г. Гомель от М-8
5 км.
(2 направления)
М-10
177 км.
(2 направления)
Н-4090
4 км.
(2 направления)
12
26.01.2018
07.00-20.00
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
г.Гомель,пр-т Речицкий
В районе д. 91(2 направления)
Р-150
4 км.
(2 направления)
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
13
27.01.2018
07.00-20.00
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
Подъезд к г. Гомель от М-8
5 км.
(2 направления)
Подъезд к г.Гомель от М-10
30 км.
(2 направления)
г.Гомель,
ул. Б.Хмельницкого
В районе д. 120
(2 направления)
14
28.01.2018
07.00-20.00
г.Гомель,
ул. Барыкина
пер. с ул. Лермонтова
(к ул. Фрунзе)
Подъезд к г. Гомель от М-8
36 км.
(2 направления)
Р-150
4 км.
(2 направления)
М-5
291км.
(на Гомель)
291км.
(на Минск)
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