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Где в Гомеле и области будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

  • 15 января 2018, 11:56
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона в ближайшие две недели, с 15 по 28 января.

п/п

Дата

Время

Дорога

Км.,

контролируемое направление



1

15.01.2018

07.00-20.00

Р-150

4км.

(2 направления)

 

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


Подъезд к г. Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


2

16.01.2018

07.00-20.00

г.Гомель,

ул. Б.Хмельницкого

В районе д. 120

(2 направления)

 

М-5

291км.

(на Гомель)


291км.

(на Минск)


г.Гомель,

ул. Барыкина

пер. с ул. Лермонтова

(к ул. Фрунзе)


Подъезд к г. Гомель от М-8

36км.

(2 направления)


3

17.01.2018

07.00-20.00

Р-82

83км.

(2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

5км.

(2 направления)

 

Р-43

177км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


4

18.01.2018

07.00-20.00

г.Гомель,

ул. Барыкина

пер. с ул. Лермонтова

(к ул. Фрунзе)

 

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


Р-150

4 км.

(2 направления)


М-5

200 км.

(на Гомель)


200 км.

(на Минск)


5

19.01.2018

07.00-20.00

г.Гомель,пр-т Речицкий

В районе д. 91(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

36 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


6

20.01.2018

07.00-20.00

г.Гомель,

ул. Барыкина

пер. с ул. Лермонтова

(к ул. Фрунзе)

 

М-5

291км.

(на Гомель)


291км.

(на Минск)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


Р-150

4 км.

(2 направления)


7

21.01.2018

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)

 

250 км.

(на Минск)

 

Подъезд к г. Гомель от М-8

36 км.

(2 направления)


г.Гомель,пр-т Речицкий

В районе д. 91(2 направления)


г.Гомель

ул.Хатаевича

В районе д. 3

(2 направления)


8

22.01.2018

07.00-20.00

г.Гомель,

ул. Б.Хмельницкого

В районе д. 120

(2 направления)

 

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-5

291км.

(на Гомель)


291км.

(на Минск)


Р-150

4км.

(2 направления)


9

23.01.2018

07.00-20.00

г.Гомель,

ул. Барыкина

пер. с ул. Лермонтова

(к ул. Фрунзе)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


Подъезд к г. Гомель от М-8

5км.

(2 направления)

 

г.Гомель

ул.Хатаевича

В районе д. 3

(2 направления)


10

24.01.2018

07.00-20.00

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-5

200 км.

(на Гомель)


200 км.

(на Минск)


г.Гомель,

ул. Б.Хмельницкого

В районе д. 120

(2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

36 км.

(2 направления)


11

25.01.2018

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


Подъезд к г. Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)

 

М-10

177 км.

(2 направления)


Н-4090

4 км.

(2 направления)


12

26.01.2018

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)

 

291 км.

(на Минск)

 

г.Гомель,пр-т Речицкий

В районе д. 91(2 направления)

 

Р-150

4 км.

(2 направления)


г.Гомель,

ул. Барыкина

пер. с ул. Лермонтова

(к ул. Фрунзе)


13

27.01.2018

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


Подъезд к г. Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


г.Гомель,

ул. Б.Хмельницкого

В районе д. 120

(2 направления)


14

28.01.2018

07.00-20.00

г.Гомель,

ул. Барыкина

пер. с ул. Лермонтова

(к ул. Фрунзе)


Подъезд к г. Гомель от М-8

36 км.

(2 направления)


Р-150

4 км.

(2 направления)


М-5

291км.

(на Гомель)


291км.

(на Минск)



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Места: Гомель (21293)

Метки: Авто (4830), Главное (5600), Область (5004)

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