Эксклюзив: гомельский врач рассказал, как выбрался из плена в Ливии — видео

Белорусский врач Сергей Здота несколько лет бесстрашно работал в ливийских городах. Вместе с женой. Понимали, что риск, и оказались правы. Осенью 2017 года медиков взяла в плен местная группировка. Зачем? И как их все-таки удалось освободить? С Сергеем Здотой встретился корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

После двух месяцев жизни в плену дома он окружен заботой родных. Еще недавно Сергей Здота лечил пациентов круглые сутки без выходных под прицелом автоматов.

«Это был тяжелый период. Я один, а поступает 150 человек, в основном с ранениями. Что с ними делать? Рук на всех не хватит», — говорит травматолог.

Начиналось все вполне благополучно. Почти восемь лет назад Сергей Здота со своей женой Инной Бабуш отправился в Ливию по контракту спасать человеческие жизни и подзаработать денег. Инна — медсестра, Сергей врач-травматолог, причем узкой специализации — по пулевым и осколочным ранениям. Новая страна. Работа. Хорошие условия.

«В госпитале в Гадамесе и украинцы работали, и боснийцы, и сербы, и филиппинцы. Не видели они только белорусов. И тут мы приехали и начали себя представлять. Без знания арабского, берберского. В итоге мы уже через две недели активно работали», — вспоминает Сергей.

Практически сразу началась «арабская весна». Ливию охватила гражданская война, в которую очень быстро вмешались США и их союзники. Самолеты НАТО бомбили ливийскую столицу Триполи и другие города. Прошло еще немного времени, и лидера страны Муаммара Каддафи повстанцы растерзали на городской площади.

В то время работы в госпиталях стало еще больше. Супруги решили остаться. Несмотря на фактический крах Ливии, контракт никто не отменял. Белорусских медиков не просто уважали, к ним обращались за помощью в самых тяжелых случаях. Они стали незаменимы. Сначала город Гадамес, потом Эз-Зинтан. Везде свои правила и даже своя Армия гражданская война в Ливии по факту идет до сих пор. «Страна неспокойная, везде полицейские посты», — вспоминает врач.

В конце концов, Инна и Сергей перестали получать зарплату. Выход оставался один — возвращаться домой. Но местной исламистской группировке такой план не понравился. Паспорта отняли, медиков взяли в плен и заставили работать.

«Я был под домашним арестом. Куда денешься без документов? Нас везде сопровождали люди, машина ездила. Там больных много, туда люди с деньгами едут со всех регионов лечиться», — говорит Здота.

Любовь Алексеевна, мама Сергея Здоты, первой узнала, что сына и его супругу не выпускают из Ливии. Она и сейчас не верит, что все закончилось хорошо.

«Я специально купила компьютер, чтобы по скайпу связываться с ним, но он не всегда выходил, он же занят был — постоянно операции, очереди, доктор Серджио. Я переживала», — делится мать Сергея Здоты.

Женщина обошла многие инстанции. Ливийское посольство в Минске, МИД Беларуси, российское дипломатическое ведомство. В итоге на ситуацию обратил внимание белорусский президент.

С этой сентябрьской встречи Александра Лукашенко и главы Чечни Рамзана Кадырова начались сложные переговоры по спасению медиков. Глава Чечни пообещал Лукашенко сделать все возможное, чтобы врачи встретили Новый год дома. Слово сдержал и лично встречал их в московском аэропорту. Детали переговоров никто не раскрывает. Табу.

«Всего я рассказать не могу. Это специфика работы контактной группы. Они находят возможности работать в Ливии», — поясняет травматолог.

Из Ливии медиков вывезли тайно сначала в Стамбул, потом в Москву. И, наконец, родина. «Отвык я по этой земле ходить и ездить. Все время мерзну», — признается Сергей.

В первой городской больнице Гомеля Сергей Здота проработал 21 год. Из этой клиники он уезжал в 2010-м в далекую Ливию, там же по возвращении встретил свой День рождения.

«Хороший врач не на вес золота, он на вес платины. Если хотите, можете Сергея Станиславовича в каратах измерять», — говорит завтравматологическим отделением 1-й клинической больницы г. Гомеля Александр Кравцов.

«У нас весь коллектив хороший. Каждый из этих ребят мог быть на моем месте», — отвечает Здота.

О медицинской практике в Ливии Сергей не жалеет. И про свой плен говорит — ценный опыт. Правда, с иронией. Ближайший месяц Сергей Здота вместе с женой Инной проведет дома. Надо восстановить документы и просто отдохнуть.