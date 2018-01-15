Погода в Гомеле: на крещенской неделе будет и мороз, и снег

Во второй половине января гомельчан все-таки настигнет зима.

В первые дни новой недели температура воздуха будет опускаться до -12 °C ночью и -8 °C днем. Со среды в Гомеле потеплеет до легкого минуса ночью и 0 °C днем, начнет сыпать снегом, обещают синоптики.

Морозы не крещенские, но уже и не весенние заморозки — одевайтесь теплее.