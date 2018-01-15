Окнаград 15/01 - 31/01:
ТРИВИЖН 14/01 (20:00) - 21/01:

В Гомельском районе мужчина погиб под колесами «ГАЗели»

  • 15 января 2018, 09:53
  • 127
  • 0



ДТП со смертельным исходом случилось 13 января в 18:30 в деревне Галеевка.

Как сообщает МВД РБ, 55-летний погибший, житель близлежащей деревни Задоровка, был без фликеров и светоотражающих элементов.


gomel.today
ИПМ 15/01 - 17/01:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Метки: Авто (4824), Происшествия (11495), Область (4997)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 15/01 - 16/01:

Самое читаемое