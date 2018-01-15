В Гомельском районе мужчина погиб под колесами «ГАЗели»
- 15 января 2018, 09:53
- 127
- 0
Метки: Авто (4824), Происшествия (11495), Область (4997)
«От страха описялись». В Хойниках милиция избила родителей на глазах детей
«Все трое оказались не его дети». Почему в Гомеле сдают анализы ДНК на отцовство?
Около 150 гомельчан собрались, чтобы задать вопросы сотрудникам прокуратуры о смертельном ДТП возле «Универмага», а те не пришли
В Минске в торговом центре девушка нашла 30$, на нее завели уголовное дело
Самое обсуждаемое
«От страха описялись». В Хойниках милиция избила родителей на глазах детей
Белорусские туристы приехали в Украину с георгиевской лентой на авто. Их судили и дали максимальный штраф
В Гомеле Opel Zafira на закруглении дороги вылетел в столб
Около 150 гомельчан собрались, чтобы задать вопросы сотрудникам прокуратуры о смертельном ДТП возле «Универмага», а те не пришли
Отец умершего в роддоме Миши собирается выйти на протест
В Минске в торговом центре девушка нашла 30$, на нее завели уголовное дело
Коллектив гомельской школы, который хотели не пустить в Польшу, получил там Гран-при