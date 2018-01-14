ТРИВИЖН 14/01 (20:00) - 21/01:

«Гомельавтодор» рассказал, когда появится временный объездной мост через Припять у Житковичей

  • 14 января 2018, 15:20
  • 1604
  • 0



Временный объездной мост через реку Припять в Житковичском районе поставят до середины марта. Об этом БелТА сообщает со ссылкой на генерального директора предприятия «Гомельавтодор» Игоря Матвецова.

Теперь на обоих берегах реки насыпают земляное полотно для оборудования подходов к будущему мосту. После этого появится сам мост: это будет металлическая сборно-разборная конструкция. Движение по нему будет открыто для всех видов транспорта и для людей.

7 декабря стационарный автомобильный мост через реку был закрыт: в нем нашли сильную трещину. Вскоре был сделан понтонный мост, который соединил два берега Припяти. Однако это сооружение не выдерживает ледоход: в ночь на 14 января мост развело. Пока его ремонтируют, МЧС перевозит людей на своих катерах, автомобильный транспорт переправляется паромом.


Еврорадио
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Игорь Матвецов (2)

Места: Житковичи (345)

Метки: Авто (4822), Общество (28614)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 12/01 - 14/01:

Самое читаемое