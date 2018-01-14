Коза, медведь и традиционные песни. Как гомельчане колядовали в канун старого Нового года — фото

13 января по юлианскому календарю — последний день уходящего года. По традиции, в это время гомельчане «шчадруюць» на улицах и дворах города. Уже на протяжении третьего десятка лет в этот день гомельское краеведческое объединение «Талака» устраивает свой колядный поход.

В компании Козы и Медведя под традиционные белорусские песни, которые собираются во время летних этнографических экспедиций по Полесью, толоковцы обошли Центральный рынок, а также дома и квартиры гомельчан. Как это было — смотрите в фоторепортаже TUT.BY.























































