Стадо зубров в Полесском заповеднике стало больше

В ноябре прошлого года в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике родился еще один зубренок.
В 1996 году из Беловежской пущи сюда завезли 16 зубров. Теперь это одна из самых многочисленных вольноживущих популяций зубра из 145 особей. С ноября по апрель в зубропитомнике «Майдан» организована подкормка животных. Каждый день работники заповедника заполняют кормушки сеном и овсяной мукой. Особенно по вкусу зубрам пришлась солевая иммуностимулирующая добавка. По словам ведущего охотоведа заповедника Сергея Смоловского, в зимний период питомник посещают от 40 до 70 особей.
— Вы знаете, — говорит охотовед, — они такие умные. Только наступает 1 ноября — день начала подкормки — животные тут как тут. Чаще всего это молодые зубры, мамы с малышами. Основное стадо находит себе пропитание. Количество посещений зависит от суровости зимы.
Чаще всего время появления потомства у зубров приходится на конец весны — начало лета. Но в заповеднике отмечается сбой природного цикла, и зубрята могут родиться в холодный период. Такой случай произошел в ноябре прошлого года. Конечно, родившиеся зимой малыши требуют особого внимания и помощи со стороны человека.
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