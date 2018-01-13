От козы до милиционера. Руководитель гомельского филиала Ветковского музея рассказал про празднование Коляд

Что нам известно об одном из главных зимних народных праздников беларусов? Как праздновали Коляды раньше и что происходит с этим праздником сегодня? Как в составе колядовщиков появились Коза, Медведь и что там делают сегодня милиционеры и налоговые инспекторы?