От козы до милиционера. Руководитель гомельского филиала Ветковского музея рассказал про празднование Коляд
- 13 января 2018, 11:25
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Люди в материале: Петр Цалко (8)
Места: Гомель (21283)
Метки: Общество (28607)
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