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От козы до милиционера. Руководитель гомельского филиала Ветковского музея рассказал про празднование Коляд

  • 13 января 2018, 11:25
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Что нам известно об одном из главных зимних народных праздников беларусов? Как праздновали Коляды раньше и что происходит с этим праздником сегодня? Как в составе колядовщиков появились Коза, Медведь и что там делают сегодня милиционеры и налоговые инспекторы?

На эти и другие вопросы отвечает руководитель филиала Ветковского музея в Гомеле Пётр Цалко.

Образовательно-просветительский проект KRAJAVID создаёт видео по истории, культуре и достопримечательностях родного края.

С остальными видео, вышедшие в рамках проекта, можно ознакомиться по ссылке.


gomel.today
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