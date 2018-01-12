«Разбогатеть бы»: гомельчане рассказали о планах на 2018 год

«Cъездить на море», «закончить в квартире ремонт», «вырастить на даче ананас»... А что в вашем списке дел на новый год самое важное? Корреспонденты городского журнала «Белка» снова вышли в народ.
Екатерина Шелыкова, 17 лет:
— Очень хочу поучаствовать в детских Олимпийских играх! Девятый год занимаюсь академической греблей, так что, думаю, у нас с напарницей есть все шансы. Сейчас активно тренируемся, улучшаем результат. Конечно, втайне мечтаем и о победе на Играх. Если попадём на них, обязательно постараемся проплыть дистанцию с лучшим результатом.
Константин Жашков, 42 года:
— Хочу, чтобы меня не уволили. Впрочем, никаких предпосылок к этому нет (смеётся), потому что я очень люблю свою работу. По знаку зодиака Близнецы. Не знаю, что там обещают астрологи и учёные в 2018-м, у меня каждый год удачный. Осталось жениться и завести детей. Пусть это будет планом, вдруг сбудется? Ещё хочу стать кандидатом в мастера спорта по стендовой стрельбе.
Сергей Синкевич, 52 года:
— Планирую в 2018-м стать самым богатым человеком Беларуси. Знаете, как можно этого достичь? Работать, работать и ещё раз работать. Чем я сейчас, собственно, и занимаюсь. Извините, тороплюсь выполнить план.
Александра Таранова (слева), 18 лет:
— Постараюсь хорошо окончить колледж имени Соколовского, лучше всех сдать зачёты и экзамены. Чтобы в зачётке стояли только отличные оценки, диплом был с хорошим баллом. После колледжа начну готовиться к поступлению в консерваторию.
Юлия Терехова (справа), 19 лет:
— Надо бы научиться готовить. Всё, что я умею сегодня, — это по-быстрому «нашаманить» картошку с яишенкой. Для студентов идеальный ужин, но не мешало бы освоить приготовление кулинарных изысков. Заняться, к примеру, выпечкой. Рецептов вкусных тортов и пирогов полно в Интернете.
Леонид Борсук, 68 лет:
— Планирую выехать со своими воспитанниками-футболистами СДЮШОР № 8 на отдых в Болгарию. Уже оплатили путёвки на 30%, надеюсь, что всё сложится, и в июле мы рванём в отпуск. Вообще, наша спортивная секция так отдыхает четвёртый год подряд, и нам всё нравится. Поэтому план проверенный, раньше всегда срабатывал.
Валентина Мамонт, 14 лет:
— Учусь в девятом классе школы № 5, поэтому самая главная цель сейчас — поступить в Гомельский городской лицей. Что для этого делаю? Готовлюсь к экзаменам и занимаюсь с репетитором по английскому. Чтобы воплотилось в жизнь задуманное, нужно много поработать.
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