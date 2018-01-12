В Гомеле с серых бизнесменов хотят взыскать более 360 тысяч долларов

Прокуратура Гомельской области намерена взыскать внушительную сумму доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности на территории Беларуси, Украины и России.
«Прокурором Гомеля в интересах государства предъявлен иск к 11 гражданам о взыскании дохода в сумме 729 805 рублей, полученного преступной организованной группой в результате незаконной предпринимательской деятельности», — сообщили в Генеральной прокуратуре.
Там рассказали, что пятеро ответчиков являлись должностными лицами машиностроительного предприятия Гомеля — они оказывали пособничество в совершении преступления.
По информации Генпрокуратуры, трое из ответчиков ранее были привлечены к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, восемь — освобождены от уголовной ответственности по амнистии.
В прокуратуре отметили, что для преступной деятельности на территории Беларуси, Украины и России преступной группой использовались заведомо подложные документы, а также реквизиты и печати субъектов хозяйствования, представлять интересы которых данные лица не имели права.
Решением суда Железнодорожного района Гомеля иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Определением судебной коллегии Гомельского областного суда кассационные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения, а решение суда — без изменения, подытожили в Генпрокуратуре.
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