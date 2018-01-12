Фотофакт: мост на объездной через Сож перекрыт. С сегодняшнего дня грузовики идут через Гомель

Мост через Сож на трассе М8 признан аварийным. Как показала экспертиза, из-за коррозии в одном из блоков моста пришла в негодность арматура. В целях безопасности по нему ограничено движение грузового транспорта.

Большегрузы теперь направляют через Гомель: объездной путь занимает около 8 км. На подходах к мосту установлены дорожные знаки, а также схемы, информирующие водителей, у которых полная масса транспортного средства превышает 5 т, о необходимости двигаться в обход моста. Движение для легковых машин пока открыто.

Контроль за движением транспорта по мосту осуществляют сотрудники Гомельского филиала Транспортной инспекции Беларуси. На снимке: сотрудники Гомельского филиала Транспортной инспекции Беларуси направляют фуры в обход моста.











