На Украине бушует корь и уносит жизни детей, грозит ли эпидемия жителям приграничной Гомельщины

В средствах массовой информации появились данные о вспышке кори на Украине, сообщается о смертельных случаях, в том числе среди детей.

Угрожает ли инфекция жителям Гомельщины как приграничного региона?

Как сообщили в областном центре эпидемиологии и общественного здоровья, корь — одна из самых заразных из всех воздушно-капельных инфекций. Если неболевший корью или непривитый человек общается с больным, вероятность заражения близка к 100%.

Единственная радикальная мера, способная защитить от вируса, — вакцинация. В нашей стране прививка от кори входит в число обязательных. Дети прививаются в год, а затем в шесть лет проходят ревакцинацию. Проведение массовой иммунизации способствует тому, что на Гомельщине сложилась спокойная в плане кори эпидситуация.

— За последние годы зарегистрировано всего два случая, и те — завозные, — отметила заведующая отделением иммунопрофилактики Лилия Остапенко. — В 2012 году — с Украины, в 2013-м — с России. Примечательно, что заболевшие не были привиты от кори.

По оценкам специалистов, вспышка кори жителям Гомельщины не грозит. Однако лучше воздержаться от поездки за рубеж в эпидемически неблагоприятный регион.

СИМПТОМЫ

Острая вирусная инфекция характеризуется резким повышением температуры до 38°С и выше, сильным насморком, конъюнктивитом, кашлем, характерной сыпью на коже. Передается воздушно-капельным путем. Чаще всего болеют дети. Особенно активно заражение происходит при прямом контакте с больным при кашле, чихании, слезотечении, разговоре. Вирус не стоек во внешней среде, быстро погибает под действием солнечного света и ультрафиолетовых лучей.

Инфекция опасна развитием осложнений, самые распространенные: пневмония, отит, слепота, поражение слуха, умственная отсталость. Поэтому при появлении первых симптомов, нужно немедленно обратиться к врачу.