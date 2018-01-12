Коллектив гомельской школы, который хотели не пустить в Польшу, получил там Гран-при
- 12 января 2018, 11:27
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«В горисполком, облисполком, Администрацию Президента». Родители учеников СШ № 67 взбунтовались против директора и жалуются везде, где могут
Родители учащихся СШ № 67 сообщили, что директора школы после серии скандалов и публикаций в СМИ уволили
Фотофакт: кого родители гомельской школы № 67 просят назначить новым директором
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