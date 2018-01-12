Гомельские нейрохирурги провели первую операцию с использованием суперсовременной навигационной системы

Бригадой врачей руководил заведующий нейрохирургическим отделением № 2 областной клинической больницы Сергей Кириленко.









В ходе операции было впервые задействовано новейшее американское оборудование StealthStation S7 с приложением для спинальной хирургии. Техника стоимостью более 370 тысяч долларов приобретена за средства республиканского бюджета.









Пациенткой стала 55-летняя жительница Гомельщины с дегенеративным стенозом поясничного отдела позвоночника. Чтобы вернуться к нормальной жизни без жутких болей в ногах и спине, ей требовалась операция.









Сама по себе методика имплантации винтов в позвоночник для гомельских хирургов-вертебрологов не нова. Однако с появлением новейшей техники, врачи получили уникальную возможность следить за операцией в режиме онлайн, с ювелирной точностью манипулировать инструментом и имплантами. Это очень важно, когда счет идет на миллиметры.









Для визуализации хирурги используют рентгеновские снимки. Раньше для имплантации стандартной конструкции из четырех винтов приходилось делать за операцию 25 — 50 снимков — в зависимости от сложности.









— С появлением навигационной станции достаточно двух снимков — в прямой и боковой проекции, — пояснил Сергей Кириленко. — Полученные данные передаются в компьютер, а затем выводятся на монитор. Возможность получить картинку в разных проекциях позволяет отслеживать действия и положение инструментов во время операции, создавать трехмерные анатомические модели.









В результате использования навигационной системы снижается лучевая нагрузка на бригаду врачей и пациента, повышается эффективность операции, значительно снижается риск осложнений. Как рассказал заведующий отделением, после имплантации винтов в позвоночник у пациентки сразу прошли боли в ногах, она поднялась через день после операции. Выписка планируется на пятые — шестые сутки после вмешательства.









Нейрохирургическое отделение № 2 открылось в 2015 году и специализируется на спинальной хирургии. Аналогов ему в других областных центрах до сих пор нет. Гомельские вертебрологи уже провели более 1500 высокотехнологичных операций на позвоночнике.















