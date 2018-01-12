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Погода Гомеле на выходные: зима вернется в свои права

  • 12 января 2018, 10:07
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В выходные в Гомель вернется настоящая зима.

Затянувшееся аномальное потепление подходит к концу. Уже в субботу в Гомеле похолодает до −7°С. Правда, синоптики не обещают осадки, а значит, придется любоваться асфальтом и пожухлой травой вместо снежного покрова.

В воскресенье станет еще холоднее — до —9°С, небо будет затянуто тучами и, если верить синоптиками, даже возможен снег. Так что если кому-то не хватило снега для новогоднего настроения, то этот недочет можно будет исправить на Старый Новый год.


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Места: Гомель (21281)

Метки: Погода (1731)

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