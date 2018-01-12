Погода Гомеле на выходные: зима вернется в свои права

В выходные в Гомель вернется настоящая зима.

Затянувшееся аномальное потепление подходит к концу. Уже в субботу в Гомеле похолодает до −7°С. Правда, синоптики не обещают осадки, а значит, придется любоваться асфальтом и пожухлой травой вместо снежного покрова.

В воскресенье станет еще холоднее — до —9°С, небо будет затянуто тучами и, если верить синоптиками, даже возможен снег. Так что если кому-то не хватило снега для новогоднего настроения, то этот недочет можно будет исправить на Старый Новый год.