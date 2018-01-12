«Нас не любят власти, нас не любит оппозиция». Гомельский проект «Роторная жатка» подался в эмиграцию и проанонсировал новый формат
12 января 2018, 09:41
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Парни заявили, что не просили политического убежища, а уехали в Чехию просто потому, что там, в отличие от Родины, у них есть возможность работать и зарабатывать на жизнь.
«Роторная жатка» переживает переформат. Как заявляют сами авторы проекта, две трети команды были вынуждены уехать из страны — в Чехии им удалось найти работу и средства к существованию. Такой возможности в Беларуси им не представилось. Напомним, все трое участников «Роторной жатки» изначально получили известность как активные участники протестов «нетунеядцев» и лишь потом объединились в одну команду.
Уехали из Гомеля, в частности, Виктор Рубцов, который занимался главным образом составлением сценариев, и Дмитрий Сабуров — ответственный за верстку и монтаж. Артем Шапоров, которого все считают главным актером эпатажного трио, остается в городе над Сожем.
Объясняя причины своего решения, активисты написали следующее (орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.): «Отсутствие материальной помощи от грантодателей вынудило две трети Роторной Жатки уехать из родной страны. Гомельские оппозиционеры посчитали нашу деятельность в Беларуси вредной и неконструктивной (осуждение кондитатов в местные советы), все их деньги ушли на балконных воинов Гомеля. Но мы парни привычные к труду и обороне, и поэтому печалились не долго. Нас не любит оппозиция, нас не любят власти Беларуси. Ставим опыт — кто же не прав, они или мы?»
Несмотря на вынужденное разделение, видеоблогеры не собираются полностью сворачивать свою деятельность. Сейчас, рассказывают авторы «Роторной жатки», они собираются реализовать нечто вроде спецпроекта: в специальных роликах сравнить жизнь и возможности трудоустройства в средней стране Евросоюза, какой является Чехия, и в Беларуси. Делать чешскую часть будут Виктор Рубцов и Дмитрий Сабуров, гомельскую — Артем Шапоров.
В ознаменование нового этапа своего творчества, «Роторная жатка» выпустила специальный ролик.
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