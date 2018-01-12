«SMART-TВ» — что это такое и зачем это нужно Гомелю?

На данную тематику дала небольшое интервью Кристина Ковалева, Заместитель директора по региональному развитию Бизнес-школы ИПМ.

— Кристина, что же такое на самом деле «SMART-TВ» и в чем его суть?

— SMART-ТВ — это специальный проект Бизнес-школы ИПМ. Он представляет собой серию мастер-классов на актуальные темы бизнеса, лидерства, образования, мировых трендов от практикующих экспертов — преподавателей Бизнес-школы ИПМ. Мастер-классы проходят одновременно в шести областных городах один раз в месяц с использованием интерактивной образовательной видеосистемы.

— Почему такое интересное название у проекта ?

— Название проекта отражает формат проведения и представляет собой симбиоз современных технологий, обучающего процесса и живого общения в интерактивном формате, что позволяет в рамках мастер-класса спикеру из Минска одновременно общаться с участниками из всех областных городов с помощью телеэкранов и микрофонов в режиме реального времени без потери качества.







— Каждого волнует, КАКИЕ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ получат гомельчане, если станут УЧАСТНИКАМИ проекта?

— Все завистит конечно же от цели участия в подобных мастер-классах. Но в целом мы выделили 6 позиций, чем будет полезен проект и что позволит участникам мастер-классов:

Получить практические инструменты и полезные рекомендации, вдохновение и интересные идеи

Рассмотреть интересные кейсы как зарубежных, так и белорусских компаний

Попробовать демоверсии программ, запланированных в Гомеле

Познакомиться с преподавателями Бизнес-школы ИПМ, оценить их в работе и задать интересующие вопросы

Оценить формат обучения с использованием образовательной интерактивной видеосистемы

Познакомиться на встречах с потенциальными партнёрами, клиентами и даже будущими сотрудниками, причем не только в своем городе

— Кто может быть участником ваших встреч?

— Участником встреч может быть любой гомельчанин, который заинтересован в собственном развитии и профессиональном росте, это может быть как руководитель компании, так и рядовой специалист.

— В каком формате проходят встречи и когда?

— Все встречи проекта проходят в региональных офисах Бизнес-школы ИПМ с использованием интерактивной образовательной видеосистемы, которая связывает между собой одновременно шесть городов: Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Могилев. Это один из вариантов познакомиться с такой системой и понять, приемлем ли для каждого такой способ обучения. Встречи в рамках проекта проходят в вечернее время, что дает возможность с пользой провести время после плодотворного рабочего дня. Начало в 18.00, ориентировочная продолжительность таких встреч — 1,5 — 2 часа.

Ближайшая встреча проекта SMART-ТВ состоится уже 16 января!







Тема встречи: «Жесткие переговоры».

Как говорить о чем угодно и с кем угодно: конструктивное обсуждение проблем, проблемные управленческие ситуации, тактика индивидуального переубеждения и приемы противодействия попыткам психологического давления, скрытое манипулирование.

Спикер: Сергей Шеин, кандидат психологических наук, директор корпоративного Института бизнес-технологий Холдинга «Атлант-М» и Фонда прямых инвестиций «Зубр Капитал».

Экспертность — тренинги и управленческий консалтинг в области:

подготовки и сопровождения сложных переговоров;

планирования карьеры топ-менеджеров и владельцев бизнеса;

организационного развития бизнес-структур;

формирования эффективных управленческих команд;

мотивации топ-менеджеров.

Обучал и консультировал руководителей таких компаний, как Альтернативные цифровые системы, Атлант-М, А-100, Белгазпромбанк, БТА-банк, ВТБ-банк, Wargaming, Евроторг, Керамин, Coca-Cola Бевриджис, МТбанк, МТС, ОМА, ProStore, Ревера Консалт, Русские Сладости/FSK Logistic, STA Logistic, Сбербанк-Технологии, Сквирел и др.

Если вы хотите:

Добиться сотрудничества от своих партнеров по бизнес-переговорам

Повысить эффективность переговоров и внутренних совещаний в компании

Конструктивно разрешать конфликтные ситуации?

Приходите на первую встречу проекта SMART-ТВ в этом году и получите не только ответы на эти вопросы, но и верное руководство к действию!

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Расписание SMART-ТВ на 2018 год 1-е полугодие:



