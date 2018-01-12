«SMART-TВ» — что это такое и зачем это нужно Гомелю?

На данную тематику дала небольшое интервью Кристина Ковалева, Заместитель директора по региональному развитию Бизнес-школы ИПМ.
— Кристина, что же такое на самом деле «SMART-TВ» и в чем его суть?
— SMART-ТВ — это специальный проект Бизнес-школы ИПМ. Он представляет
собой серию мастер-классов на актуальные темы бизнеса, лидерства,
образования, мировых трендов от практикующих экспертов — преподавателей
Бизнес-школы ИПМ. Мастер-классы проходят одновременно в шести областных
городах один раз в месяц с использованием интерактивной образовательной
видеосистемы.
— Почему такое интересное название у проекта ?
— Название проекта отражает формат проведения и представляет собой
симбиоз современных технологий, обучающего процесса и живого общения в
интерактивном формате, что позволяет в рамках мастер-класса спикеру из
Минска одновременно общаться с участниками из всех областных городов с
помощью телеэкранов и микрофонов в режиме реального времени без потери
качества.
— Каждого волнует, КАКИЕ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ получат гомельчане, если станут УЧАСТНИКАМИ проекта?
— Все завистит конечно же от цели участия в подобных мастер-классах.
Но в целом мы выделили 6 позиций, чем будет полезен проект и что
позволит участникам мастер-классов:
- Получить практические инструменты и полезные рекомендации,
вдохновение и интересные идеи
- Рассмотреть интересные кейсы как зарубежных, так и белорусских
компаний
- Попробовать демоверсии программ, запланированных в Гомеле
- Познакомиться с преподавателями Бизнес-школы ИПМ, оценить их в работе и
задать интересующие вопросы
- Оценить формат обучения с использованием образовательной интерактивной
видеосистемы
- Познакомиться на встречах с потенциальными партнёрами, клиентами и
даже будущими сотрудниками, причем не только в своем городе
— Кто может быть участником ваших встреч?
— Участником встреч может быть любой гомельчанин, который
заинтересован в собственном развитии и профессиональном росте, это может
быть как руководитель компании, так и рядовой специалист.
— В каком формате проходят встречи и когда?
— Все встречи проекта проходят в региональных офисах Бизнес-школы ИПМ
с использованием интерактивной образовательной видеосистемы, которая
связывает между собой одновременно шесть городов: Брест, Витебск,
Гомель, Гродно, Минск, Могилев. Это один из вариантов познакомиться с
такой системой и понять, приемлем ли для каждого такой способ обучения.
Встречи в рамках проекта проходят в вечернее время, что дает возможность
с пользой провести время после плодотворного рабочего дня. Начало в
18.00, ориентировочная продолжительность таких встреч — 1,5 — 2 часа.
Ближайшая встреча проекта SMART-ТВ состоится уже 16 января!
Тема встречи: «Жесткие переговоры».
Как говорить о чем угодно и с кем угодно: конструктивное обсуждение
проблем, проблемные управленческие ситуации, тактика индивидуального
переубеждения и приемы противодействия попыткам психологического
давления, скрытое манипулирование.
Спикер: Сергей Шеин, кандидат психологических наук, директор
корпоративного Института бизнес-технологий Холдинга «Атлант-М» и Фонда
прямых инвестиций «Зубр Капитал».
Экспертность — тренинги и управленческий консалтинг в области:
- подготовки и сопровождения сложных переговоров;
- планирования карьеры топ-менеджеров и владельцев бизнеса;
- организационного развития бизнес-структур;
- формирования эффективных управленческих команд;
- мотивации топ-менеджеров.
Обучал и консультировал руководителей таких компаний, как
Альтернативные цифровые системы, Атлант-М, А-100, Белгазпромбанк,
БТА-банк, ВТБ-банк, Wargaming, Евроторг, Керамин, Coca-Cola Бевриджис,
МТбанк, МТС, ОМА, ProStore, Ревера Консалт, Русские Сладости/FSK
Logistic, STA Logistic, Сбербанк-Технологии, Сквирел и др.
Если вы хотите:
- Добиться сотрудничества от своих партнеров по бизнес-переговорам
- Повысить эффективность переговоров и внутренних совещаний в компании
- Конструктивно разрешать конфликтные ситуации?
Приходите на первую встречу проекта SMART-ТВ в этом году и получите
не только ответы на эти вопросы, но и верное руководство к действию!
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Расписание SMART-ТВ на 2018 год 1-е полугодие:
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