В Гомеле игроман придумал легенду о нападении, чтобы не возвращать крупный долг знакомому

48-летний гомельчанин одолжил у знакомого 5 тыс. долларов США под предлогом покупки машины. Однако как только деньги оказались в руках, мужчина, страдающий игровой зависимостью (это подтверждено обследованием эксперта), побежал к автоматам попытать игрового счастья. Однако не тут-то было. Счастье соискателю не только не улыбнулось, а обернулось потерей всех денег.
Чтобы не возвращать их знакомому, мужчина решил инсценировать нападение на него, из-за которого он якобы и лишился денег. На помощь призвал уже другого знакомого. Тот по просьбе должника несколько раз полоснул ножом куртку, даже ненароком задел руку. Затем от «пострадавшего» в милицию поступил звонок. Когда прибыли оперативники, он изложил легенду, мол, напали двое, отобрали деньги. Однако по мере того, как правоохранители работали с заявителем, становилось понятно, что мужчина все придумал, чтобы избежать возвращения долга. В отношении заявителя было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.
— На судебном процессе обвиняемый раскаялся в содеянном, — рассказал помощник прокурора Гомеля Виталий Асадчий, — в качестве наказания ему определено 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Было учтено, что отсутствовали отягчающие дело обстоятельства, и на иждивении находится малолетний ребенок.
Однако долг знакомому все равно придется возвращать.
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