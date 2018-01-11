СК отказал в возбуждении уголовного дела родителям шестидневного Миши, который умер в роддоме. Но вопросы остались

Больше полугода назад в областном роддоме Гомеля умер маленький Миша, который прожил всего шесть дней. Его родители, Татьяна и Сергей, с тех самых пор пытаются узнать причину смерти их ребенка и наказать виновных. Все это время следственный комитет проводил экспертизу. На днях родители получили ответ — в возбуждении уголовного дела отказано.

Сложную судебно-медицинскую экспертизу проводили долго, тщательно изучая все обстоятельства, ставшие причиной смерти ребенка. Результаты прислали родителям 5 января.

По словам родителей, ничего нового они не прочитали. К тому, что будет отказано в возбуждении уголовного дела, Сергей был заранее готов.

В присланных бумагах указано, что диагноз поставлен верно. Все болезни, которые привели к смерти, возникли из-за внутриутробной инфекции.

«При микробиологических исследованиях биологического материала взятого у Башмур М. С., взятого как при его жизни, так и после смерти, выделить микроорганизм (микроорганизмы), вызвавший (вызвавшие) внутриутробное инфицирование не представилось возможным. Диагноз внутриутробной инфекции Башмуру М. С. был установлен своевременно и правильно» — следует из присланного документа.













На других листах документа написаны все поражения организма ребенка, которые вызвала эта неизвестная инфекция. Список пугающий — начиная от поражения внутренних органов, заканчивая отеком мозга. Но при рождении ребенок был оценен по шкале Апгар на 8/9. Именно это не дает покоя родителям маленького Миши, который буквально через два дня после родов, оказался в реанимации, и умер спустя четыре дня.

На основании результатов экспертизы следственный комитет не нашел оснований для продления расследования и возбуждение уголовного дела. Также СК не выдал родителям копию экспертизы. Ее дали Сергею для ознакомления, но копию делать запретили. Сказали, если родителям нужно — они могут вручную ее переписать. Но после очередного посещения следователя, когда родители сказали, что им нужна экспертиза, чтобы показать ее общественности, или провести свою независимую экспертизу — предложили написать официально заявление на ознакомление с документами, и в установленный законом срок получить возможность ознакомиться, копировать все равно запрещено.

До окончания расследования Сергей обращался за помощью как к депутатам, так и в отдел здравоохранения, где состоялся «круглый стол» по случившемуся, на котором родителю рассказали о результатах проверок, проведенных в областном роддоме. Были выявлены и сразу же устранены незначительные нарушения, которые не влияли на ход событий.

На данный момент родители умершего ребенка не планируют опускать руки. Сергей и Татьяна готовятся обжаловать результаты экспертизы, либо провести независимую.