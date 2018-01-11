Гомельской области исполняется 80 лет: топ интересных фактов о нашем регионе

В этом году Гомельской области исполняется 80 лет. По случаю значимой даты «Гомельские ведомости» запускают новую рубрику, в которой будут знакомить читателей с наиболее интересными фактами о регионе.

Погост, известный всему миру

Деревня Погост Житковичского района имеет мировую известность. В 2010 году она попала в рейтинг компании CNN, которая включила это небольшое селение в список наиболее подходящих мест для встречи Нового года и празднования Рождества. Погост занял третье место после Рейкьявика и Нюрнберга. Не за наличие исторических достопримечательности, а за умение весело и шумно отмечать рождественские праздники. В ночь с 13 на 14 января здесь отмечают «Шчодрык» — обряд с участием традиционных масок-персонажей, в числе которых коза, журавль, конь.





Кроме того, первым в Беларуси был удостоен статуса нематериальной историко-культурной ценности и взят под охрану государства весенний местный обряд «Юраўскі карагод», который можно увидеть в Погосте на весенний праздник Юрия. Во время обряда люди выходят в поле, чтобы посмотреть на озимые. Там местные жители водят хоровод и поют традиционные песни, после чего обходят с хороводами всю деревню, чтобы у хозяев подворий всё было хорошо.

В 2020 году деревне Погост исполнится 500 лет.

Небесные экспонаты

Если верить Ипатьевской летописи, в 1144 году «за Днепром в Киевской волости» случилось знамение — с неба упал огненный шар, оставив за собой след «в образе змия великого». Многие исследователи полагают, что это был Брагинский метеоритный дождь, каменные «приветы» которого до сих пор хранит брагинская земля.





Так, жемчужиной коллекции Брагинского краеведческого музея является метеорит «Брагин», который относится к редкому типу железно-каменных метеоритов — палласитам. Метеорит «Брагин» — это целая группа масс, которая различна по весу, но одинакова по составу и структуре.

Официально зарегистрированы 13 находок, датируются они периодом с 1807-го по 1982 год. Общая масса найденного метеоритного вещества — более 8 килограммов. Метеорит, который находится в Брагине, весит 38 кг.

Лошади Пржевальского и Медведи

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, расположенный на наиболее загрязнённых в результате катастрофы на ЧАЭС землях, учёные называют «кладовой биологического разнообразия Беларуси». В настоящее время здесь обитает самая большая в Беларуси популяция болотной черепахи — около 70 тысяч особей.





С 2007 года в заповеднике обитает исчезающий на планете вид — лошадь Пржевальского, пропавшая с территории Беларуси в XVII–XVIII веках. Некоторые виды птиц, занесённые в национальную Красную книгу, являются обычными на территории заповедника, в том числе орлан-белохвост, мухоловка-белошейка, садовая овсянка. Из числа редких млекопитающих встречаются рысь, барсук, зубр. В 1992 году впервые отмечен бурый медведь.

На территории, где располагается Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, обитает почти 50 видов наземных млекопитающих, более 200 видов птиц, около 20 видов земноводных и пресмыкающихся, произрастает более 1 тысячи видов растений.

Из гостиницы — в кинотеатр

Здание кинотеатра имени Калинина в Гомеле — одного из старейших кинотеатров области — является сохранившейся частью комплекса зданий гостиницы «Савой».





Проект гостиницы «Савой» был разработан Станиславом Даниловичем Шабуневским в 1910 году, заказчиками выступили братья Шановичи. Первых посетителей гостиница приняла 1 декабря 1911 года, там же был открыт «Театр художеств» с концертным залом, театром и кинематографом с трёхъярусным залом на 800 посадочных мест.

«Чудо-остров»

Самый посещаемый фильм в Гомельской области за последние 10 лет — «Чудо-остров, или Полесские робинзоны» РУП «Национальная киностудия "Беларусьфильм"». Лента вышла на экраны в мае 2014 года. Режиссёром-постановщиком фильма выступил Сергей Сычёв, а главную роль исполнила наша землячка, жительница Калинковичей Анастасия Кравченя.





«Чудо-остров, или Полесские робинзоны» — это фантазийная интерпретация повести Янки Мавра, знакомой многим поколениям белорусских школьников. Сценарий был максимально приближен к сегодняшним реалиям, что сделало его актуальной основой фильма для наших юных современников. За время проката в кинотеатрах области картину посмотрело 52 207 зрителей, в том числе 4554 в Гомеле.