В Гомеле в тестовом режиме заработал первый в регионе почтомат

Автоматизированная почтовая станция для самостоятельного получения посылок установлена возле отделения почтовой связи по улице Курчатова, 2.

Внешне она напоминает банкомат или инфокиоск, вокруг которого расположены ячейки разных размеров. У почтомата нет обеда и выходных, он работает бесплатно и круглосуточно. Для удобства клиентов в вечернее и ночное время включается светодиодная подсветка. И если новинка станет популярной у гомельчан, это позволит разгрузить почтовые отделения.

Как рассказала директор Гомельского филиала РУП «Белпочта» Галина Терещенко, пользоваться почтоматом так же просто, как и привычным банкоматом. Чтобы с его помощью получить международное почтовое отправление, нужно зарегистрироваться на официальном сайте РУП «Белпочта» и произвести перенаправление посылки на гомельский почтомат.

Когда посылка поступит в почтовый терминал, вам придет SMS-уведомление и сообщение на электронную почту со специальным кодом для получения отправления. Если посылку не забрать в течение трех дней, она направится в отделение почтовой связи по месту обслуживания адресата.

Предельные размеры отправлений определяются с учетом размера наибольшей ячейки почтомата: ширина 400 мм, высота 390 мм, глубина 500 мм. Максимальный вес посылки — 10 кг.





При начислении таможенных пошлин, а также наличии сумм наложенного платежа на экране почтового терминала отобразится сумма, по которой необходимо произвести оплату. Оплата производится на месте с использованием банковской платежной карточки.

Удобство пользования почтоматом заключается еще и в том, что для получения посылки не нужен паспорт, как этого требуют в почтовом отделении. И если у человека не получается забрать почтовое отправление самому, он может попросить кого-то из родст­венников. Правда, перед началом пользования услугой все же необходимо пройти идентификацию. Для этого нужно с паспортом подойти в любое городское отделение связи.

Подробную информацию о правилах пользования новинкой можно получить, позвонив в call-центр РУП «Белпочта» по номеру 154, или в любом отделении почтовой связи.