Хоррор, драма о покере и комедия о поиске отца: в кинотеатрах Гомеля новые фильмы

Сегодня в кинотеатрах Гомеля выходят три новых фильма: хоррор от режиссера «Проклятия Аннабель» Джона Р. Леонетти (он же — продюсер «Заклятия» и «Астрала») «Бойся своих желаний», комедия о братьях, которые решили найти своего отца «Кто наш папа, чувак?» и биографическая драма о покере «Большая игра».

«Большая игра»





Когда: с 11 января.

Продолжительность: 145 минут.

Где смотреть: кинотеатр им. Калинина.

Фильм основан на реальной истории. Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотятся мафия и ФБР?

«Бойся своих желаний»





Когда: с 11 января.

Продолжительность: 95 минут.

Где смотреть: кинотеатр «Мир», «МиниОН».

В фильме рассказывается история тихой неудачницы Клэр, которая получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен и что за древнее зло скрывается в ней?

«Кто наш папа, чувак?»





Когда: с 11 января.

Продолжительность: 110 минут

Где смотреть: кинотеатр «Октябрь», «Мир», «МиниОН».

В комедии рассказывается о Питере и Кайле Рейнольдс — двух братьях, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.