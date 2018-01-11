Хоррор, драма о покере и комедия о поиске отца: в кинотеатрах Гомеля новые фильмы
11 января 2018, 12:23
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Сегодня в кинотеатрах Гомеля выходят три новых фильма: хоррор от режиссера «Проклятия Аннабель» Джона Р. Леонетти (он же — продюсер «Заклятия» и «Астрала») «Бойся своих желаний», комедия о братьях, которые решили найти своего отца «Кто наш папа, чувак?» и биографическая драма о покере «Большая игра».
«Большая игра»
Когда: с 11 января.
Продолжительность: 145 минут.
Где смотреть: кинотеатр им. Калинина.
Фильм основан на реальной истории. Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотятся мафия и ФБР?
«Бойся своих желаний»
Когда: с 11 января.
Продолжительность: 95 минут.
Где смотреть: кинотеатр «Мир», «МиниОН».
В фильме рассказывается история тихой неудачницы Клэр, которая получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен и что за древнее зло скрывается в ней?
«Кто наш папа, чувак?»
Когда: с 11 января.
Продолжительность: 110 минут
Где смотреть: кинотеатр «Октябрь», «Мир», «МиниОН».
В комедии рассказывается о Питере и Кайле Рейнольдс — двух братьях, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.
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