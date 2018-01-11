На сотрудников Нацпарка «Припятский» завели уголовное дело за браконьерство

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 281 УК (Незаконная добыча рыбы или водных животных) за добычу сома в Петриковском районе Гомельщины. В браконьерстве подозревают сотрудников Нацпарка «Припятский».

Инспекторов Нацпарка взяли с поличным сотрудники Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с коллегами из столицы.

Сотрудники парка перевозили в лодке 20 сомов общим весом 138 килограммов. При этом один мешок с сомом весом 31,7 килограмма охранник Нацпарка успел перебросить за забор туркомплекса в деревне Дорошевичи.

Сотрудники Нацпарка пояснили, что рыбу они не ловили, а нашли на берегу реки, рядом лежали два спиннинга. Но вместо того, чтобы зафиксировать факт правонарушения и сообщить в РОВД, решили погрузить рыбу в лодку и отвезти на территорию туркомплекса.

Размер причиненного окружающей среде вреда составил более 5 тысяч рублей. Стоимость незаконно добытых сомов — более 942 рублей.

Напомним, что с 31 мая по 1 июля и с 1 ноября по 31 марта лов сома запрещен.