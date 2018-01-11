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Фитнес-тренер из Гомеля 12-й день на шоу «Дом-2». Чтобы помочь ему завязать отношения, ведущий закрыл парня с девушкой в шкафу

  • 11 января 2018, 11:15
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Зрители «Дома-2» и его участники знают, что ведущий Влад Кадони никогда особо не привязывается к своим подопечным и умеет во время разговоров поддеть своего оппонента за самое живое и больное место. Причем мужчина на столько вошел в свой образ и полюбил его, что порой может задеть участника непреднамеренно.

На днях, к примеру, видя, как Александра Черно не ровно дышит к новенькому фитнес тренеру из Гомеля, он решил помочь им узнать друг друга получше и закрыл их в шкафу. При этом он приказал им «нежно» пообщаться.

Зрители телестройки расценили такое поведение ведущего, как попытку поддеть свою коллегу Надежду Ермакову, у которой на весну этого года запланирована свадьба.

Все дело в том, что, когда Надя была еще участницей проекта, она любила прятаться от камер со своим избранником, Глебом Жемчуговым, в шкафу.

По мнению поклонников реалити-шоу, устроенная Владом сценка, может напомнить будущему мужу Ермаковой о «темном» прошлом его возлюбленной, а ему о нем вряд ли хочется вспоминать.


OaNews
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Люди в материале: Влад Кадони (1), Александра Черно (1), Надежда Ермакова (367), Глеб Жемчугов, (1)

Метки: Общество (28583), Шапито (334)

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