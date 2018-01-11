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Гомельчан приглашают отметить Старый Новый год на площади Ленина

  • 11 января 2018, 10:53
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В предстоящую субботу отмечается один из самых весёлых праздников — Старый Новый год. Специально к этому прекрасному событию творческие коллективы города готовят яркую концерто-развлекательную программу «Очень Новый — Старый год», которая состоится 13 января на площади Ленина.

С 16.00 гости вечера окунутся в сказочной мир колядок, поучаствуют в «гульнях», которые помогут отпугнуть зло и привлечь добро. А поддержат хорошее настроение творческие коллективы детской школы искусств № 5. Музыкальную эстафету продолжат, начиная с 17.00, юные таланты детской школы искусств № 4. Кульминацией праздника станет красочное выступление коллективов Дворец культуры «Костюковка». Своим творчеством порадуют народный вокальный ансамбль «Спадчына», вокальный ансамбль «Надежда» и многие другие. В завершении мероприятия горожане смогут заглянуть в будущее при помощи сказочного персонажа «Ворожея». Закончится программа в 19.00.


Дмитрий Чернявский, Гомельские ведомости
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Метки: Афиша (1743)

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