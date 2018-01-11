Гомельчан приглашают отметить Старый Новый год на площади Ленина
- 11 января 2018, 10:53
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Дмитрий Чернявский, Гомельские ведомости
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